Зеленський розкрив пріоритети чергового раунду мирних перемовин з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

Буде обговорення питання Донбасу — Зеленський

За словами Зеленського, черговий раунд мирних переговорів заплановано на вівторок або середу, хоча нині не зрозуміло, чи погодиться Росія на ці переговори в США.

На порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера на сході Донеччини. Однак, за словами українського Президента, обидві сторони конфлікту ставляться скептично до цього варіанту.

Жодна зі сторін не зацікавлена ​​в ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими — давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати. Володимир Зеленський Президент України

Він зазначив, що в обговореннях щодо того, хто контролюватиме цю буферну зону, США повинні уточнити свою позицію. «Якщо це наша територія, а це наша територія, то країна, чия це територія, повинна нею керувати», — переконаний Зеленський.

Глава держави також розповів, що адміністрація Трампа хоче підписати всі документи одночасно.

Він вважає, що Україні потрібно буде схвалити мирну угоду або на парламентському голосуванні, або на національному референдумі.

Поки що ми також говоримо про план послідовності всіх наших дій, включаючи підписання документів. Я думаю, що після нашої наступної зустрічі має бути порозуміння.

За словами Президента, нещодавні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах були зосереджені на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Проте він заявив, що перемовники не змогли остаточно узгодити деталі без політичних рішень вищого рівня.

Поки перемовники ретельно шукають формулювання майбутньої угоди, Зеленський сказав, що обговорення чітко показали, що будь-яке перемир'я вимагатиме моніторингу за участю США.