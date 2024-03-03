По словам президента Владимира Зеленского, ситуация с блокировкой польскими фермерами украинской границы вышла за пределы экономики и морали.
Зеленский критикует Польшу за кризисную ситуацию на границе с Украиной
Президент отметил, что польская и украинская стороны, наконец, должны найти решение для разблокирования границы.
Зеленский отметил, что Украина готова пройти через эти испытания, выстоять и достичь своих целей, победив в развязанной Россией преступной войне.
Что известно о неофициальных переговорах Польши и ЕС по кризису на границе
Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна заявил о неофициальных переговорах представителей его страны с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о снятии с польских фермеров ряда положений в рамках европейского "Зеленого соглашения".
Польский чиновник отметил, что это будет касаться "всего, что только возможно, как по "Зеленому соглашению", так и по наплыву продуктов, вызывающих постоянный сбой на рынке одной или большинства стран".
Блокировку границы польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:
"Ягодин";
"Устилуг";
"Угринов";
"Рава-Русская";
"Шегини";
"Краковец".
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