Зеленский резко высказался по поводу ситуации на польской границе
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Политика
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Зеленский резко высказался по поводу ситуации на польской границе

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, ситуация с блокировкой польскими фермерами украинской границы вышла за пределы экономики и морали.

Зеленский критикует Польшу за кризисную ситуацию на границе с Украиной

Президент отметил, что польская и украинская стороны, наконец, должны найти решение для разблокирования границы.

Надо наконец-то найти решение и относительно ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе, - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что Украина готова пройти через эти испытания, выстоять и достичь своих целей, победив в развязанной Россией преступной войне.

Что известно о неофициальных переговорах Польши и ЕС по кризису на границе

Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна заявил о неофициальных переговорах представителей его страны с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о снятии с польских фермеров ряда положений в рамках европейского "Зеленого соглашения".

Польский чиновник отметил, что это будет касаться "всего, что только возможно, как по "Зеленому соглашению", так и по наплыву продуктов, вызывающих постоянный сбой на рынке одной или большинства стран".

Если нам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, то они станут общей позицией ЕС. Я тоже хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра, если это займет слишком много времени, мы введем изменения, мы введем блокаду границ и пошлин в одностороннем порядке, - предупредил Шейна.

Блокировку границы польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:

  • "Ягодин";

  • "Устилуг";

  • "Угринов";

  • "Рава-Русская";

  • "Шегини";

  • "Краковец".

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