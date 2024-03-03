За словами президента Володимира Зеленського, ситуація із блокуванням польськими фермерами українського кордону вийшла за межі економіки та моралі.
Зеленський критикує Польщу за кризову ситуацію на кордоні з Україною
Президент зазначив, що польська та українська сторони нарешті мають знайти рішення для розблокування кордону.
Зеленський зазначив, що Україна готова пройти через ці випробування, вистояти та досягти своїх цілей, перемігши у розв’язаній Росією злочинній війні.
Що відомо про неофіційні переговори Польщі та ЄС стосовно кризи на кордоні
Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна заявив про неофіційні переговори представників його країни із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо зняття з польських фермерів низки положень у рамках європейської “Зеленої угоди”.
Польський чиновник зазначив, що це стосуватиметься "всього, що тільки можливо, як із "Зеленої угоди", так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн".
Блокування кордону польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:
"Ягодин";
"Устилуг";
"Угринів";
"Рава-Руська";
"Шегині";
"Краківець".
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