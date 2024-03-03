Зеленський критикує Польщу за кризову ситуацію на кордоні з Україною

Президент зазначив, що польська та українська сторони нарешті мають знайти рішення для розблокування кордону.

Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі, - зазначив глава держави. Поширити

Зеленський зазначив, що Україна готова пройти через ці випробування, вистояти та досягти своїх цілей, перемігши у розв’язаній Росією злочинній війні.

Що відомо про неофіційні переговори Польщі та ЄС стосовно кризи на кордоні

Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна заявив про неофіційні переговори представників його країни із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо зняття з польських фермерів низки положень у рамках європейської “Зеленої угоди”.

Польський чиновник зазначив, що це стосуватиметься "всього, що тільки можливо, як із "Зеленої угоди", так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн".

Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра, якщо це займе занадто багато часу, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокаду кордонів та мита в односторонньому порядку, - попередив Шейна. Поширити

Блокування кордону польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску: