20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни – активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Чествование памяти Героев Небесной Сотни

В Офисе президента сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память Героев Небесной Сотни.

Они установили лампадки у памятного креста на месте гибели активистов на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева.

Зеленский отметил, что десять лет тому назад украинцев попытались убить в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными.

Десять лет как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим. Сотни и сотни – небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо вам за все! И выстоим вместе. Владимир Зеленский президент Украины

Также Зеленский обратился к украинцам в День памяти Героев Небесной Сотни в отдельном видео.

Сегодня Украина чтит память о подвиге Героев Небесной Сотни. Память о том, как украинцы умеют бороться за собственную свободу. Память о том, что наше единство не имеет противника, способного его победить. Что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю. Поделиться

Президент напомнил, что младшему Герою Небесной Сотни, Назарию Войтовичу, было 17 лет, самому старшему, Ивану Наконечному, — 82.

День памяти Героев Небесной Сотни

С 18 по 20 февраля 2014 года противостояние между украинским народом и тогдашним режимом Януковича достигло пика — на Майдане силовиками было расстреляно 78 человек.

После 20 февраля от ранений скончались еще более 20 протестующих. Все они стали частью Небесной сотни — всего за свободу пало 107 протестующих.

Памятный день установлен указом Президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 года.