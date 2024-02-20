20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни – активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.
Чествование памяти Героев Небесной Сотни
В Офисе президента сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память Героев Небесной Сотни.
Они установили лампадки у памятного креста на месте гибели активистов на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева.
Зеленский отметил, что десять лет тому назад украинцев попытались убить в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными.
Также Зеленский обратился к украинцам в День памяти Героев Небесной Сотни в отдельном видео.
Президент напомнил, что младшему Герою Небесной Сотни, Назарию Войтовичу, было 17 лет, самому старшему, Ивану Наконечному, — 82.
День памяти Героев Небесной Сотни
С 18 по 20 февраля 2014 года противостояние между украинским народом и тогдашним режимом Януковича достигло пика — на Майдане силовиками было расстреляно 78 человек.
После 20 февраля от ранений скончались еще более 20 протестующих. Все они стали частью Небесной сотни — всего за свободу пало 107 протестующих.
Памятный день установлен указом Президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 года.
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