20 лютого в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні – активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

В Офісі президента повідомили, що президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Вони встановили лампадки біля пам’ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

Зеленський зазначив, що десять років тому українців спробували вбити у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними.

Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер — це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні — небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом. Володимир Зеленський президент України

Також Зеленський звернувся до українців у День пам'яті Героїв Небесної Сотні в окремому відео.

Сьогодні Україна вшановує пам’ять про подвиг Героїв Небесної Сотні. Пам’ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. Пам’ять про те, що наша єдність не має противника, здатного її перемогти. Що самовідданість українців не має меж і творить історію. Поширити

Президент нагадав, що наймолодшому Герою Небесної Сотні, Назарію Войтовичу, було 17 років, найстаршому, Івану Наконечному, — 82.

День пам’яті Героїв Небесної Сотні

З 18 по 20 лютого 2014 року протистояння між українським народом і тодішнім режимом Януковича сягнуло піку — на Майдані силовиками було розстріляно 78 осіб.

Після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони стали частиною Небесної сотні — усього за свободу полягло 107 протестувальників.

Пам'ятний день встановлено указом Президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015.