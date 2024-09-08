Зеленский сделал несколько назначений в Офис президента. Кто получил должности
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский сделал несколько назначений в Офис президента. Кто получил должности

Офис Президента Украины
Зеленский сделал несколько назначений в Офис президента. Кто получил должности
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8 сентября президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября назначил двух советников, а главе Офиса президента Андрею Ермаку двух заместителей.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько новых назначений в Офисе президента, включая советников и заместителей главы ОП.
  • Бывшая министерша Ирина Верещук была назначена на должность начальника Закарпатской ОВО, а Дмитрий Литвин и Александр Камышин стали советниками президента.
  • Сразу после назначений произошли увольнения нескольких министров, включая министра стратегической промышленности и вице-премьер-министра.
  • Кадровые изменения в украинском правительстве анонсировал сам президент, подчеркнув необходимость перезагрузки руководства.
  • Новые назначения и увольнения в Офисе президента отражают стремление к эффективной и ответственной работе украинской администрации.

Зеленский назначил двух заместителей главы ОП и двух советников президента

Согласно указам на сайте Офиса президента, Зеленский уволил Виктора Никиту с должности начальника Закарпатской ОВА (указ №619) и назначил его заместителем руководителя Офиса президента (указ №620).

На должность начальника Закарпатской ОВО была назначена бывшая министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (указ №621).

Кроме того, Зеленский назначил двух новых советников президента — Дмитрия Литвина и Александра Камышина. Камышин до этого занимал должность министра стратегической промышленности.

Что этому предшествовало

Через три дня уволилось сразу несколько министров. Некоторые из них получили новые назначения.

Александр Камышин был уволен с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В дальнейшем он может продолжить карьеру в оборонной сфере или в офисе президента.

Ольга Стефанишина была освобождена от должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Теперь она министерша юстиции.

С должностей пока без дальнейшего назначения уволили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и министра юстиции Дениса Малюску.

Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов стала Светлана Гринчук.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ушел в отставку 5 сентября. Его в должности сменил Андрей Себига.

Рада также уволила, правда, со второй попытки вице-премьер-министра — министерку по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук и главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине Он говорил о необходимости перезагрузки руководства.

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