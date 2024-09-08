Зеленський зробив кілька призначень в Офіс президента. Хто отримав посади

8 вересня президент України Володимир Зеленський 8 вересня призначив собі двох радників, а очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку двох заступників.

Зеленський призначив двох заступників голови ОП та двох радників президента

Згідно з указами на сайті Офісу президента, Зеленський звільнив Віктора Микиту з посади начальника Закарпатської ОВА (указ №619) і призначив його заступником керівника Офісу президента (указ №620).

На посаду начальника Закарпатської ОВА була призначена колишня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (указ №621).

Крім того, Зеленський призначив двох нових радників президента — Дмитра Литвина та Олександра Камишіна. Камишін до цього обіймав посаду міністра стратегічної промисловості.

Що цьому передувало

За три дні звільнилось одразу декілька міністрів. Деякі з них отримали нові призначення.

Олександр Камишін був звільнений з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Надалі він може продовжити кар’єру в оборонній сфері чи в Офісі президента.

Ольга Стефанішина була звільнена з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер вона міністерка юстиції.

З посад поки без подальшого призначення звільнили міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та міністра юстиції Дениса Малюську.

Міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів стала Світлана Гринчук.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пішов у відставку 5 вересня. Його на посаді змінив Андрій Себіга.

Рада також звільнила, щоправда, з другої спроби, віцепремʼєр-міністерку — міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та очільника Фонду державного майна України Віталія Коваля.