Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу — известна цель
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу — известна цель

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.

Чем будет заниматься Всеукраинская экономическая платформа

В состав Совета вошли:

  • основатель группы компаний Netpeak Group Артем Бородатюк,

  • совладелец monobank Олег Гороховский,

  • соучредитель «Новой почты» Вячеслав Климов,

  • основатель Ajax Systems Александр Конотопский,

  • председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник,

  • совладелец Biopharma Константин Ефименко и президент SoftServe Тарас Кицмей.

Основные задачи Совета:

  • системный анализ ситуации по обеспечению в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность и внесение на рассмотрение президенту предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов;

  • рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства;

  • содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования, общественными объединениями, представляющими их интересы.

Что говорит Зеленский

В вечернем обращении Зеленский сказал, что провел совещание по поводу финансовой ситуации, работы налоговой и налоговых поступлений.

Он рассказал о "старте основанию нового механизма коммуникации с предпринимателями и не только с теми, кто наиболее заметен".

Учреждаем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и крупный. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия. "Сделано в Украине" — не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и работающих на предприятиях украинок. И это наши люди, которые основывают предприятия, создающие рабочие места для других. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе, — сказал президент.

Он пояснил, что правительство вместе с ОП, областными государственными администрациями, экспертами должно организовать работу платформы.

Ключевая задача – чтобы это был инструмент действенной коммуникации. Чтобы общение всегда поддерживалось операционными решениями — тем, что институции делают или меняют, и тем, что создаст новую, нормальную историю отношений, в том числе между правоохранителями и предпринимателями, — объяснил Зеленский.

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