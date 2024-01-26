Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу — известна цель

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.
Чем будет заниматься Всеукраинская экономическая платформа
В состав Совета вошли:
основатель группы компаний Netpeak Group Артем Бородатюк,
совладелец monobank Олег Гороховский,
соучредитель «Новой почты» Вячеслав Климов,
основатель Ajax Systems Александр Конотопский,
председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник,
совладелец Biopharma Константин Ефименко и президент SoftServe Тарас Кицмей.
Основные задачи Совета:
системный анализ ситуации по обеспечению в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность и внесение на рассмотрение президенту предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов;
рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства;
содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования, общественными объединениями, представляющими их интересы.
Что говорит Зеленский
В вечернем обращении Зеленский сказал, что провел совещание по поводу финансовой ситуации, работы налоговой и налоговых поступлений.
Он рассказал о "старте основанию нового механизма коммуникации с предпринимателями и не только с теми, кто наиболее заметен".
Он пояснил, что правительство вместе с ОП, областными государственными администрациями, экспертами должно организовать работу платформы.
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