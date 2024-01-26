Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу — известна цель

Чем будет заниматься Всеукраинская экономическая платформа

В состав Совета вошли:

основатель группы компаний Netpeak Group Артем Бородатюк,

совладелец monobank Олег Гороховский,

соучредитель «Новой почты» Вячеслав Климов,

основатель Ajax Systems Александр Конотопский,

председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник,

совладелец Biopharma Константин Ефименко и президент SoftServe Тарас Кицмей.

Основные задачи Совета:

системный анализ ситуации по обеспечению в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность и внесение на рассмотрение президенту предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов;

рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства;

содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования, общественными объединениями, представляющими их интересы.

Что говорит Зеленский

В вечернем обращении Зеленский сказал, что провел совещание по поводу финансовой ситуации, работы налоговой и налоговых поступлений.

Он рассказал о "старте основанию нового механизма коммуникации с предпринимателями и не только с теми, кто наиболее заметен".

Учреждаем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и крупный. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия. "Сделано в Украине" — не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и работающих на предприятиях украинок. И это наши люди, которые основывают предприятия, создающие рабочие места для других. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе, — сказал президент. Поделиться

Он пояснил, что правительство вместе с ОП, областными государственными администрациями, экспертами должно организовать работу платформы.