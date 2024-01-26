Зеленський створив Всеукраїнську економічну платформу — відома мета

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Чим буде займатися Всеукраїнська економічна платформа

До складу Ради увійшли:

засновник групи компаній Netpeak Group Артем Бородатюк,

співвласник monobank Олег Гороховський,

співзасновник «Нової пошти» Вячеслав Климов,

засновник Ajax Systems Олександр Конотопський,

голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник,

співвласник Biopharma Костянтин Єфименко і президент SoftServe Тарас Кицмей.

Основні задачі Ради:

системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність та внесення на розгляд президентові пропозицій про можливі шляхи та механізми вирішення проблемних питань;

розгляд законопроектів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства;

сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктами господарювання, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси.

Що каже Зеленський

У вечірньому зверненні Зеленський сказав, що провів нараду стосовно фінансової ситуації, роботи податкової та податкових надходжень.

Він розповів про "старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями і не лише з тими, хто найбільше помітний".

Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства. "Зроблено в Україні" — не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі, — сказав президент. Поширити

Він пояснив, що уряд разом з ОП, обласними державними адміністраціями, експертами має організувати роботу платформи.