Зеленский встретился с Эрдоганом и анонсировал возобновление обменов пленными с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский встретился с Эрдоганом и анонсировал возобновление обменов пленными с Россией

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский надеется до конца года возобновить обмен пленными с Россией.

Главные тезисы

  • Зеленский планирует до конца года возобновить обмены пленными с Россией, включая украинских военных и гражданских, крымскотатарских политических заключенных и детей.
  • Турция активно поддерживает планы по обмену пленными, играя важную роль в процессе возвращения украинцев из плена.
  • Зеленский утверждает о необходимости направить все усилия на мир и гарантированную безопасность, призывая к окончанию войны без вознаграждения за убийства.

Стараемся возобновить обмены пленных — Зеленский

Об этом Зеленский заявил во время визита в Турцию.

Очень стараемся возобновить обмены. Обмены пленных, чтобы вернуть домой удерживаемых Россией украинских военных и гражданских. В том числе крымскотатарские политические и религиозные заключенные. Конечно, мы работаем, чтобы вернуть наших украинских детей. У нас работают площадки для этого…

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Надеемся до конца года возобновить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает.

Зеленский также сообщил, что они с президентом Турции Реджепом Эрдоганом говорили о ситуации в дипломатии.

Сейчас многие процессы активизировались. Мы стараемся сделать так, чтобы вся активность была направлена именно на мир, на мир, гарантированную безопасность. Война должна закончиться. Нет альтернативы миру. Россия должна отдавать себе отчет, что за войну, за убийства не должно быть никакого вознаграждения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский приказал Кабмину провести полное обновление АРМА
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и Макрон подписали историческое соглашение насчет укрепления обороноспособности Украины
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Самолеты Rafale и системы ПВО. Зеленский раскрыл детали оборонного соглашения с Францией
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?