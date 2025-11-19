Зеленский встретился с Эрдоганом и анонсировал возобновление обменов пленными с Россией

Сейчас многие процессы активизировались. Мы стараемся сделать так, чтобы вся активность была направлена именно на мир, на мир, гарантированную безопасность. Война должна закончиться. Нет альтернативы миру. Россия должна отдавать себе отчет, что за войну, за убийства не должно быть никакого вознаграждения.