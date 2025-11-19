Зеленский встретился с Эрдоганом и анонсировал возобновление обменов пленными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский надеется до конца года возобновить обмен пленными с Россией.
Главные тезисы
- Зеленский планирует до конца года возобновить обмены пленными с Россией, включая украинских военных и гражданских, крымскотатарских политических заключенных и детей.
- Турция активно поддерживает планы по обмену пленными, играя важную роль в процессе возвращения украинцев из плена.
- Зеленский утверждает о необходимости направить все усилия на мир и гарантированную безопасность, призывая к окончанию войны без вознаграждения за убийства.
Стараемся возобновить обмены пленных — Зеленский
Об этом Зеленский заявил во время визита в Турцию.
Надеемся до конца года возобновить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает.
Зеленский также сообщил, что они с президентом Турции Реджепом Эрдоганом говорили о ситуации в дипломатии.
