Зеленський зустрівся з Ердоганом і анонсував поновлення обмінів полоненими з Росією
Президент України Володимир Зеленський сподівається до кінця року відновити обміни полоненими із Росією.

Намагаємося відновити обміни полонених — Зеленський

Про це Зеленський заявив під час візиту у Туреччину.

Дуже стараємося відновити обміни. Обміни полонених, щоб повернути додому українських військових і цивільних, які утримуються Росією. В тому числі кримськотатарські політичні та релігійні в'язні. Звісно ми працюємо, щоб повернути наших українських дітей. У нас працюють майданчики для цього…

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Сподіваємось до кінця року відновити обміни, повернути значну кількість полонених. Туреччина нам в цьому дуже допомагає.

Зеленський також повідомив, що вони з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом говорили про ситуацію в дипломатії.

Зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємося зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитися. Немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди.

