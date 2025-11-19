Зеленський зустрівся з Ердоганом і анонсував поновлення обмінів полоненими з Росією

Президент України Володимир Зеленський сподівається до кінця року відновити обміни полоненими із Росією.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський сподівається до кінця року відновити обміни полоненими із Росією.
- Зеленський акцентує на важливості повернення українських військових та цивільних, що утримуються у Росії, включаючи українських дітей та кримськотатарських політичних в'язнів.
- Плани з поновлення обміну полоненими підтримуються Туреччиною, яка грає важливу роль у цьому процесі.
Намагаємося відновити обміни полонених — Зеленський
Про це Зеленський заявив під час візиту у Туреччину.
Сподіваємось до кінця року відновити обміни, повернути значну кількість полонених. Туреччина нам в цьому дуже допомагає.
Зеленський також повідомив, що вони з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом говорили про ситуацію в дипломатії.
