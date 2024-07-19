Зеленский встретился с новым премьером Британии Стармером — первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.
Главные тезисы
- Лидеры решили продолжать укрепление морского потенциала Украины через коалицию по морскому потенциалу.
- Украина и Великобритания заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей на сумму 2 млрд. фунтов стерлингов.
- Зеленский напомнил, что важное сотрудничество в области безопасности и обороны между Украиной и Великобританией всегда имеет важное значение.
- Президент подчеркнул необходимость лишения Путина возможностей производства оружия и введения соответствия за его действия.
- Зеленский пригласил Кира Стармера посетить Украину для улучшения сотрудничества в оборонной сфере.
Что известно о встрече Зеленского и Стармером
Лидеры обсудили прошедший на прошлой неделе саммит НАТО и вчерашний EPC, и согласились, что обе встречи подчеркнули силу международной поддержки Украины.
Президент Зеленский проинформировал премьер-министра о ситуации на поле боя. Премьер-министр Британии отметил, что сосредоточен на том, чтобы у Украины была необходимая техника и поддержка для защиты своего суверенитета.
Заглядывая на следующие шесть месяцев, Кир Стармер и Владимир Зеленский обсудили необходимость обеспечить скорейшее доставление техники к линии фронта, чтобы поставить Украину в сильнейшую позицию в преддверии зимы.
Лидеры обсудили ситуацию в Черном море и успехи Украины в разгроме российского флота. Они согласились продолжать учить возможности укрепления морского потенциала Украины через Коалицию по морскому потенциалу.
Украина и Великобритания заключили новое соглашение
Украина и Великобритания заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей нашего государства.
Как отмечается в сообщении на сайте президента Владимира Зеленького, в его присутствии министры обороны Рустем Умеров и Джон Гили подписали Соглашение между правительствами стран по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины.
Соглашение предусматривает, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд. фунтов стерлингов. В то же время, эта сумма неокончательна и может быть увеличена в будущем.
Отмечается, что из-за необходимости быстрого развития возможностей и высокой стоимости оборонных проектов Украина не может их сейчас профинансировать из своего государственного бюджета. Срок погашения кредита — 15 лет.
Также на сайте президента отмечается, что он выступил на заседании правительства Великобритании. Зеленский подчеркнул, что единственное конкурентное преимущество, которое еще осталось у президента России Владимира Путина, — это "большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни".
Президент добавил, что "сейчас нам не хватает главного ответа на этот вопрос". "И это — наша дальнобойность… Как только мы сможем наносить удары дальше, чем прямо у границы, в частности по российским военным аэродромам, мы не только защитим себя от любых российских наступательных действий, но и обезопасим наши передовые позиции и города от российских бомб" , — подчеркнул Зеленский.
Обращаясь к премьер-министру Британии Киру Стармеру, он сказал:
Зеленский добавил, что можно проработать как можно больше деталей их договоренностей, чтобы украинцы и британцы могли почувствовать результаты как можно быстрее.
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