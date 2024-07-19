Зеленский встретился с новым премьером Британии Стармером — первые подробности

Что известно о встрече Зеленского и Стармером

Лидеры обсудили прошедший на прошлой неделе саммит НАТО и вчерашний EPC, и согласились, что обе встречи подчеркнули силу международной поддержки Украины.

Президент Зеленский проинформировал премьер-министра о ситуации на поле боя. Премьер-министр Британии отметил, что сосредоточен на том, чтобы у Украины была необходимая техника и поддержка для защиты своего суверенитета.

Заглядывая на следующие шесть месяцев, Кир Стармер и Владимир Зеленский обсудили необходимость обеспечить скорейшее доставление техники к линии фронта, чтобы поставить Украину в сильнейшую позицию в преддверии зимы.

Лидеры обсудили ситуацию в Черном море и успехи Украины в разгроме российского флота. Они согласились продолжать учить возможности укрепления морского потенциала Украины через Коалицию по морскому потенциалу.

Украина и Великобритания заключили новое соглашение

Украина и Великобритания заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей нашего государства.

Как отмечается в сообщении на сайте президента Владимира Зеленького, в его присутствии министры обороны Рустем Умеров и Джон Гили подписали Соглашение между правительствами стран по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины.

Документ позволит начать украинско-британские проекты в этой сфере. Речь идет, в частности, о поставках и ремонте и частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов, — отмечается в сообщении. Поделиться

Соглашение предусматривает, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд. фунтов стерлингов. В то же время, эта сумма неокончательна и может быть увеличена в будущем.

Благодаря этому до 2026 года Силы обороны Украины, в частности, удастся обеспечить системами противовоздушной обороны и радиолокационными и пораженными средствами, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца, — говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что из-за необходимости быстрого развития возможностей и высокой стоимости оборонных проектов Украина не может их сейчас профинансировать из своего государственного бюджета. Срок погашения кредита — 15 лет.

Также на сайте президента отмечается, что он выступил на заседании правительства Великобритании. Зеленский подчеркнул, что единственное конкурентное преимущество, которое еще осталось у президента России Владимира Путина, — это "большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни".

Мы должны лишить Путина денег и возможности производить больше оружия. И за его пренебрежение к человеческой жизни он должен заплатить своими потерями и своим поражением, сказал он. Поделиться

Президент добавил, что "сейчас нам не хватает главного ответа на этот вопрос". "И это — наша дальнобойность… Как только мы сможем наносить удары дальше, чем прямо у границы, в частности по российским военным аэродромам, мы не только защитим себя от любых российских наступательных действий, но и обезопасим наши передовые позиции и города от российских бомб" , — подчеркнул Зеленский.

Обращаясь к премьер-министру Британии Киру Стармеру, он сказал:

Я очень ценю то, что наши министры только что подписали договор об оборонно-промышленной поддержке, практическом документе. Мы должны постоянно помнить, что сотрудничество в сфере безопасности и обороны между Украиной и Великобританией всегда имеет значение. И, конечно, я приглашаю вас, Кир, посетить Украину. Благодарю вас. Когда у вас будет возможность приехать в Украину, вы увидите, что для всех украинцев это привилегия, и мы очень благодарны Великобритании, всем вам, всей вашей нации. Поделиться

Зеленский добавил, что можно проработать как можно больше деталей их договоренностей, чтобы украинцы и британцы могли почувствовать результаты как можно быстрее.