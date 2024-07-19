Премьер Британии Стармер пообещал Украине вдвое больше помощи

Кир Стармер принял приглашение Владимира Зеленского посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетил внеочередное заседание правительства Великобритании.

Британское правительство встретило Зеленского стоя. Он стал первым иностранным лидером, лично выступившим на министерском заседании с 1997 года.

Стармер назвал визит Зеленского на Даунинг-стрит "настоящим событием в истории".

Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вас здесь видеть. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это подлинная часть истории. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

Стармер заявил, что Украина имеет "непреклонную поддержку Великобритании" и что агрессия России "непростительна и не может остаться безнаказанной".

Он сказал, что Британия "удвоит" поддержку Украины и подтвердил, что сегодня утром принял приглашение посетить Украину снова в будущем.

Накануне Король Великобритании Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Бленгеймском дворце на полях саммита Европейского политического сообщества.

Владимир Зеленский прибыл в Британию — известная причина

18 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества и подписания новых соглашений о безопасности.

Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, где страны европейского пространства в четвертый раз собираются, чтобы обсудить общие темы и вызовы.

Подпишем межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, обсудим будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты. Владимир Зеленский

Владимир Зеленский добавил, что с первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решительности поддержки Украины.