Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что его страна "удвоит" поддержку Украины.
Главные тезисы
- Визит президента Украины на даунинг-стрит признан историческим, а поддержка Великобритании украинскому ОПК является важным шагом в геополитических условиях.
- Руководство Великобритании выразило решительность по отношению к Украине и планирует расширить оборонное сотрудничество.
- Президент Украины выразил благодарность за поддержку Великобритании в сложное время.
Кир Стармер принял приглашение Владимира Зеленского посетить Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетил внеочередное заседание правительства Великобритании.
Британское правительство встретило Зеленского стоя. Он стал первым иностранным лидером, лично выступившим на министерском заседании с 1997 года.
Стармер назвал визит Зеленского на Даунинг-стрит "настоящим событием в истории".
Стармер заявил, что Украина имеет "непреклонную поддержку Великобритании" и что агрессия России "непростительна и не может остаться безнаказанной".
Он сказал, что Британия "удвоит" поддержку Украины и подтвердил, что сегодня утром принял приглашение посетить Украину снова в будущем.
Накануне Король Великобритании Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Бленгеймском дворце на полях саммита Европейского политического сообщества.
Владимир Зеленский прибыл в Британию — известная причина
18 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества и подписания новых соглашений о безопасности.
Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, где страны европейского пространства в четвертый раз собираются, чтобы обсудить общие темы и вызовы.
Владимир Зеленский добавил, что с первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решительности поддержки Украины.
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