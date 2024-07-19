Прем'єр Британії Стармер пообіцяв Україні вдвічі більше допомоги

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв, що його країна "подвоїть" підтримку України.
Головні тези:
- Прем'єр Британії підбив підсумки зустрічі з президентом України та обіцяв подвоїти підтримку країни в умовах російської агресії .
- Візит Володимира Зеленського на Даунінг-стріт визнаний історичним, а підтримка України з боку Великої Британії непохитна.
- Британія планує розширити оборонну співпрацю та підтримку українського ОПК, що є важливими кроками у підтримці України в умовах геополітичних загроз.
- Володимир Зеленський висловив подяку Великій Британії за підтримку та рішучість стосовно України у складний час.
Кір Стармер прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю відвідав позачергове засідання уряду Великої Британії.
Британський уряд зустрів Зеленського стоячи. Він став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерському засіданні з 1997 року.
Стармер назвав візит Зеленського на Даунінг-стріт "справжньою подією в історії".
Стармер заявив, що Україна має "непохитну підтримку Великої Британії" і що агресія Росії "непрощенна і не може залишитися безкарною".
Він сказав, що Британія "подвоїть" підтримку України, і підтвердив, що сьогодні вранці прийняв запрошення відвідати Україну знову в майбутньому.
Напередодні Король Великої Британії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти.
Володимир Зеленський прибув до Британії — відома причина
18 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в саміті Європейської політичної спільноти та підписання нових безпекових угод.
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, де країни європейського простору вчетверте збираються, щоб обговорити спільні теми та виклики.
Володимир Зеленський додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України.
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