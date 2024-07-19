Прем'єр Британії Стармер пообіцяв Україні вдвічі більше допомоги

Кір Стармер прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю відвідав позачергове засідання уряду Великої Британії.

Британський уряд зустрів Зеленського стоячи. Він став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерському засіданні з 1997 року.

Стармер назвав візит Зеленського на Даунінг-стріт "справжньою подією в історії".

Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вас тут бачити. Для мене велике задоволення і привілей вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні вранці. Це справжня частина історії. Кір Стармер Прем'єр-міністр Великої Британії

Стармер заявив, що Україна має "непохитну підтримку Великої Британії" і що агресія Росії "непрощенна і не може залишитися безкарною".

Він сказав, що Британія "подвоїть" підтримку України, і підтвердив, що сьогодні вранці прийняв запрошення відвідати Україну знову в майбутньому.

Напередодні Король Великої Британії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Володимир Зеленський прибув до Британії — відома причина

18 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в саміті Європейської політичної спільноти та підписання нових безпекових угод.

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, де країни європейського простору вчетверте збираються, щоб обговорити спільні теми та виклики.

Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту. Володимир Зеленський

Володимир Зеленський додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України.