Зеленський зустрівся з новим прем'єром Британії Стармером — перші подробиці
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Зеленський зустрівся з новим прем'єром Британії Стармером — перші подробиці

Уряд Великої Британії
Зеленський зустрівся з новим прем'єром Британії Стармером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Головні тези:

  • Лідери вирішили продовжувати зміцнення морського потенціалу України через Коаліцію з морського потенціалу.
  • Україна та Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей на суму 2 млрд фунтів стерлінгів.
  • Зеленський нагадав, що важлива співпраця в області безпеки та оборони між Україною та Великою Британією завжди має важливе значення.
  • Президент підкреслив необхідність позбавлення Путіна можливостей виробництва зброї та запровадження відповідності за його дії.
  • Зеленський запросив Кіра Стармера відвідати Україну з метою покращення співпраці в оборонній сфері.

Що відомо про зустріч Зеленського та Стармером

Лідери обговорили саміт НАТО, що відбувся минулого тижня, і вчорашній EPC, і погодилися, що обидві зустрічі підкреслили силу міжнародної підтримки України.

Президент Зеленський поінформував Прем’єр-міністра про ситуацію на полі бою. Прем'єр-міністр Британії зазначив, що зосереджений на тому, щоб Україна мала необхідну техніку та підтримку для захисту свого суверенітету.

Заглядаючи на наступні шість місяців, Кір Стармер і Володимир Зеленський обговорили необхідність забезпечити якнайшвидше доставлення техніки до лінії фронту, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію напередодні зими.

Лідери також обговорили ситуацію в Чорному морі та успіхи України в розгромі російського флоту. Вони погодилися продовжувати вивчати можливості зміцнення морського потенціалу України через Коаліцію з морського потенціалу.

Україна та Велика Британія уклали нову угоду

Україна та Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей нашої держави.

Як зазначається у повідомленні на сайті президента Володимира Зеленького, у його присутності міністри оборони Рустем Умєров та Джон Гілі підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.

Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проекти у цій сфері. Ідеться, зокрема про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів, — зазначається у повідомленні.

Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів. Водночас ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому.

Завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України, зокрема вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка, — йдеться у повідомленні.

Зауважується, що через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проектів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту — 15 років.

Також на сайті президента зазначається, що він виступив на засіданні уряду Великої Британії. Зеленський наголосив, що єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася у президента Росії Володимира Путіна, — це "великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя".

Ми повинні позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї. І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити — своїми втратами та своєю поразкою, — сказав він.

Президент додав, що "зараз нам не вистачає головної відповіді на це питання". "І це — наша далекобійність… Щойно ми зможемо завдавати ударів далі, ніж просто біля кордону, зокрема по російських військових аеродромах, ми не тільки захистимо себе від будь-яких російських наступальних дій, а й убезпечимо наші передові позиції та міста від російських бомб", — підкреслив Зеленський.

Звертаючись до прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, він сказав:

Я дуже ціную те, що наші міністри щойно підписали договір про оборонно-промислову підтримку, практичний документ. Ми повсякчас повинні пам'ятати, що співпраця у сфері безпеки та оборони між Україною та Великою Британією завжди має значення. І, звичайно, я запрошую вас, Кіре, відвідати Україну. Дуже вам дякую. Коли у вас буде змога приїхати в Україну, ви побачите, що для всіх українців це привілей, і ми дуже вдячні Великій Британії, всім вам, усій вашій нації.

Зеленський додав, що можна опрацювати якомога більше деталей їхніх домовленостей, щоб українці та британці могли відчути результати якнайшвидше.

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