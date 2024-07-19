Зеленський зустрівся з новим прем'єром Британії Стармером — перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.
Головні тези:
- Лідери вирішили продовжувати зміцнення морського потенціалу України через Коаліцію з морського потенціалу.
- Україна та Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей на суму 2 млрд фунтів стерлінгів.
- Зеленський нагадав, що важлива співпраця в області безпеки та оборони між Україною та Великою Британією завжди має важливе значення.
- Президент підкреслив необхідність позбавлення Путіна можливостей виробництва зброї та запровадження відповідності за його дії.
- Зеленський запросив Кіра Стармера відвідати Україну з метою покращення співпраці в оборонній сфері.
Що відомо про зустріч Зеленського та Стармером
Лідери обговорили саміт НАТО, що відбувся минулого тижня, і вчорашній EPC, і погодилися, що обидві зустрічі підкреслили силу міжнародної підтримки України.
Президент Зеленський поінформував Прем’єр-міністра про ситуацію на полі бою. Прем'єр-міністр Британії зазначив, що зосереджений на тому, щоб Україна мала необхідну техніку та підтримку для захисту свого суверенітету.
Заглядаючи на наступні шість місяців, Кір Стармер і Володимир Зеленський обговорили необхідність забезпечити якнайшвидше доставлення техніки до лінії фронту, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію напередодні зими.
Лідери також обговорили ситуацію в Чорному морі та успіхи України в розгромі російського флоту. Вони погодилися продовжувати вивчати можливості зміцнення морського потенціалу України через Коаліцію з морського потенціалу.
Україна та Велика Британія уклали нову угоду
Україна та Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей нашої держави.
Як зазначається у повідомленні на сайті президента Володимира Зеленького, у його присутності міністри оборони Рустем Умєров та Джон Гілі підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.
Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів. Водночас ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому.
Зауважується, що через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проектів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту — 15 років.
Також на сайті президента зазначається, що він виступив на засіданні уряду Великої Британії. Зеленський наголосив, що єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася у президента Росії Володимира Путіна, — це "великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя".
Президент додав, що "зараз нам не вистачає головної відповіді на це питання". "І це — наша далекобійність… Щойно ми зможемо завдавати ударів далі, ніж просто біля кордону, зокрема по російських військових аеродромах, ми не тільки захистимо себе від будь-яких російських наступальних дій, а й убезпечимо наші передові позиції та міста від російських бомб", — підкреслив Зеленський.
Звертаючись до прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, він сказав:
Зеленський додав, що можна опрацювати якомога більше деталей їхніх домовленостей, щоб українці та британці могли відчути результати якнайшвидше.
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