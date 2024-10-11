Зеленский встретился с Папой Римским — подробности и фото

11 октября украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским Франциском. Их беседа прошла в Апостольском дворце Ватикана.

Что известно о встрече Зеленского с Папой Римским

Президент Украины выразил благодарность Его Святейшеству за молитвы ради мира для Украины, духовную близость с украинцами, гуманитарную помощь и участие Ватикана в первом Саммите мира.

Владимир Зеленский рассказал о работе над реализацией Формулы мира, в частности, о конференции по возвращению пленных и депортированных украинцев, которая состоится 30-31 октября в Канаде на уровне министров. Он пригласил представителя Ватикана принять участие в этом мероприятии. Поделиться

Фото: president.gov.ua

Глава государства также в очередной раз напомнил, что во вражеском плену до сих пор находятся раненые, тяжелобольные, женщины и дети.

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что страна-агрессор РФ продолжает похищать украинских детей с оккупированных территорий.

И очень тяжело потом искать этих детей, — подчеркнул украинский лидер. Поделиться

Фото: president.gov.ua

Зеленский рассказал Папе Римскому еще больше о зверствах России

Глава государства также напомнил понтифику о пленных журналистах и рассказал, что накануне стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

На этом фоне Владимир Зеленский призвал Ватикан посодействовать возвращению домой украинских журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории, всех захваченных в плен.

В ходе этой беседы украинский лидер и понтифик договорились, что Киев передаст список пленных журналистов.

Нам известно, что в плену в России более 400 женщин. Точно подтверждено через Международный комитет Красного Креста и другие источники, что в плену находятся 1700 гражданских людей. По нашим данным, это количество может быть существенно больше. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент акцентировал, что почти все спасенные из плена нуждаются в медицинской помощи и длительной реабилитации.