Зеленский встретился с Папой Римским — подробности и фото

11 октября украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским Франциском. Их беседа прошла в Апостольском дворце Ватикана.
Главные тезисы
- В ходе встречи глава государства и понтифик обсудили вопросы мира для Украины и реализацию Формулы мира.
- Зеленский выразил благодарность Папе Франциску за поддержку, гуманитарную помощь и участие в первом Саммите мира.
- Украинский лидер рассказал Папе о зверствах России, гибели украинских журналистов в плену и призвал Ватикан помочь освободить пленников Кремля.
Что известно о встрече Зеленского с Папой Римским
Президент Украины выразил благодарность Его Святейшеству за молитвы ради мира для Украины, духовную близость с украинцами, гуманитарную помощь и участие Ватикана в первом Саммите мира.
Глава государства также в очередной раз напомнил, что во вражеском плену до сих пор находятся раненые, тяжелобольные, женщины и дети.
Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что страна-агрессор РФ продолжает похищать украинских детей с оккупированных территорий.
Зеленский рассказал Папе Римскому еще больше о зверствах России
Глава государства также напомнил понтифику о пленных журналистах и рассказал, что накануне стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.
На этом фоне Владимир Зеленский призвал Ватикан посодействовать возвращению домой украинских журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории, всех захваченных в плен.
В ходе этой беседы украинский лидер и понтифик договорились, что Киев передаст список пленных журналистов.
Президент акцентировал, что почти все спасенные из плена нуждаются в медицинской помощи и длительной реабилитации.
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