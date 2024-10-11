Зеленський зустрівся з Папою Римським — подробиці та фото
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Зеленський зустрівся з Папою Римським — подробиці та фото

Офіс Президента України
Зеленський та Папа Римський
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11 жовтня український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском. Їхня бесіда відбулася в Апостольському палаці Ватикану.

Головні тези:

  • Під час зустрічі глава держави та понтифік обговорили питання миру для України та реалізацію Формули миру.
  • Зеленський висловив вдячність Папі Франциску за підтримку, гуманітарну допомогу та участь у першому Саміті миру.
  • Український лідер розповів Папі про звірства Росії, загибель українських журналістів у полоні та закликав Ватикан допомогти звільнити бранців Кремля.

Що відомо про зустріч Зеленського з Папою Римським

Президент України висловив вдячність Його Святості за молитви заради миру для України, духовну близькість з українцями, гуманітарну допомогу та участь Ватикану в першому Саміті миру.

Володимир Зеленський розповів про роботу над реалізацією Формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів. Він запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході.

Фото: Vatican Media

Глава держави також вкотре нагадав, що у ворожому полоні досі знаходяться поранені, важкохворі, жінки та діти.

Окрім того, Володимир Зеленський додав, що країна-агресорка РФ продовжує викрадати українських дітей з окупованих територій.

І надзвичайно важко потім узагалі шукати цих дітей, — підкреслив український лідер.

Фото: president.gov.ua

Зеленський розповів Папі Римському ще більше про звірства Росії

Глава держави також нагадав понтифіку про полонених журналістах і розповів, що напередодні стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

На цьому тлі Володимир Зеленський закликав Ватикан посприяти поверненню додому українських журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, усіх захоплених у полон.

Під час цієї бесіди український лідер та понтифік домовилися, що Київ передасть список полонених журналістів.

Нам відомо, що в полоні в Росії понад 400 жінок. Точно підтверджено через Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші джерела, що в полоні перебувають 1700 цивільних людей. За нашими даними, це число може бути суттєво більшим.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент акцентував, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги й тривалої реабілітації.

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