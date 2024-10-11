Зеленський зустрівся з Папою Римським — подробиці та фото

11 жовтня український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском. Їхня бесіда відбулася в Апостольському палаці Ватикану.
Головні тези:
- Під час зустрічі глава держави та понтифік обговорили питання миру для України та реалізацію Формули миру.
- Зеленський висловив вдячність Папі Франциску за підтримку, гуманітарну допомогу та участь у першому Саміті миру.
- Український лідер розповів Папі про звірства Росії, загибель українських журналістів у полоні та закликав Ватикан допомогти звільнити бранців Кремля.
Що відомо про зустріч Зеленського з Папою Римським
Президент України висловив вдячність Його Святості за молитви заради миру для України, духовну близькість з українцями, гуманітарну допомогу та участь Ватикану в першому Саміті миру.
Глава держави також вкотре нагадав, що у ворожому полоні досі знаходяться поранені, важкохворі, жінки та діти.
Окрім того, Володимир Зеленський додав, що країна-агресорка РФ продовжує викрадати українських дітей з окупованих територій.
Зеленський розповів Папі Римському ще більше про звірства Росії
Глава держави також нагадав понтифіку про полонених журналістах і розповів, що напередодні стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.
На цьому тлі Володимир Зеленський закликав Ватикан посприяти поверненню додому українських журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, усіх захоплених у полон.
Під час цієї бесіди український лідер та понтифік домовилися, що Київ передасть список полонених журналістів.
Президент акцентував, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги й тривалої реабілітації.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-