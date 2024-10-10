Зеленський зустрівся у Парижі з Макроном. Що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі представив йому План перемоги України.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський представив Президенту Франції Еммануелю Макрону План перемоги України у Парижі.
- Україна відчуває дефіцит у обладнанні та шукає допомогу від Європейських союзників, зокрема від Франції.
- Однією з тем обговорення було отримання дозволу на використання деяких боєприпасів на великі відстані та удари вглиб російської території.
Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі
Про це глава держави повідомив на брифінгу на подвір’ї Єлисейського палацу.
Він також відповів на запитання журналістів з приводу підготовки до Саміту миру.
Наступний Мирний саміт має бути в листопаді. План його буде на столі. Щодо точної дати — я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили.
Він додав, що план з усіма деталями має з’явитися на самому початку листопада.
Україна також не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу.
За його словами, він сподівається на допомогу Франції, оскільки Україна відчуває дефіцит із обладнанням.
Ще однією темою розмови з Макроном став дозвіл на використання «певних боєприпасів на великі відстані».
На сьогодні у нас недостатньо наших безпілотників для далеких дистанцій, тому ми шукаємо кошти на внутрішнє виробництво, а також певний дозвіл від наших партнерів.
Це вже пʼятий візит українського лідера до Парижа від початку повномасштабної російської агресії в Україні.
Зеленський обговорив План перемоги України зі Стармером
Глава держави подякував за постійну оборонну підтримку з боку Великої Британії, зокрема далекобійною зброєю. Він також наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.
Президент представив Кіру Стармеру деталі Плану перемоги — насамперед усе, що стосується військового посилення України. Лідери домовилися опрацювати План разом із союзниками.
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