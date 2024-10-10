Зеленський зустрівся у Парижі з Макроном. Що обговорювали
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Зеленський зустрівся у Парижі з Макроном. Що обговорювали

Володимир Зеленський
Макрон і Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі представив йому План перемоги України.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський представив Президенту Франції Еммануелю Макрону План перемоги України у Парижі.
  • Україна відчуває дефіцит у обладнанні та шукає допомогу від Європейських союзників, зокрема від Франції.
  • Однією з тем обговорення було отримання дозволу на використання деяких боєприпасів на великі відстані та удари вглиб російської території.

Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі

Про це глава держави повідомив на брифінгу на подвір’ї Єлисейського палацу.

Сьогодні я розповів президенту Макрону наш план, План перемоги, а також про інші ініціативи, як на полі бою, так і в управлінні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також відповів на запитання журналістів з приводу підготовки до Саміту миру.

Наступний Мирний саміт має бути в листопаді. План його буде на столі. Щодо точної дати — я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили.

Він додав, що план з усіма деталями має з’явитися на самому початку листопада.

Зеленський і Макрон у Парижі

Україна також не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу.

Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло.

За його словами, він сподівається на допомогу Франції, оскільки Україна відчуває дефіцит із обладнанням.

Ще однією темою розмови з Макроном став дозвіл на використання «певних боєприпасів на великі відстані».

На сьогодні у нас недостатньо наших безпілотників для далеких дистанцій, тому ми шукаємо кошти на внутрішнє виробництво, а також певний дозвіл від наших партнерів.

Це вже пʼятий візит українського лідера до Парижа від початку повномасштабної російської агресії в Україні.

Зеленський обговорив План перемоги України зі Стармером

Глава держави подякував за постійну оборонну підтримку з боку Великої Британії, зокрема далекобійною зброєю. Він також наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.

Президент представив Кіру Стармеру деталі Плану перемоги — насамперед усе, що стосується військового посилення України. Лідери домовилися опрацювати План разом із союзниками.

План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Це місток до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції.

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