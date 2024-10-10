Зеленский встретился в Париже с Макроном. Что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже представил ему План победы Украины.

Зеленский встретился с Макроном в Париже

Об этом глава государства сообщил на брифинге во дворе Елисейского дворца.

Сегодня я рассказал президенту Макрону наш план, План победы, а также другие инициативы, как на поле боя, так и в управлении. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также ответил на вопросы журналистов по поводу подготовки к Саммиту мира.

Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. Насчет точной даты — я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили.

Он добавил, что план со всеми деталями должен появиться в самом начале ноября.

Зеленский и Макрон в Париже

Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западного альянса.

Это не тема наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-нибудь такое. Россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все ясно. Поделиться

По его словам, он надеется на помощь Франции, поскольку Украина испытывает дефицит оборудования.

Еще одной темой разговора с Макроном стало разрешение использовать «определенные боеприпасы на большие расстояния».

На сегодняшний день у нас недостаточно наших беспилотников для дальних дистанций, поэтому мы ищем средства на внутреннее производство, а также определенное разрешение от наших партнеров.

Это уже пятый визит украинского лидера в Париж после начала полномасштабной российской агрессии в Украине.

Зеленский обсудил План победы Украины со Стармером

Глава государства поблагодарил за постоянную оборонную поддержку со стороны Великобритании, в частности, дальнобойным оружием. Он также отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.

Президент представил Киру Стармеру детали Плана победы — прежде всего, что касается военного усиления Украины. Лидеры договорились проработать План вместе с союзниками.