Зеленский встретился в Париже с Макроном. Что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже представил ему План победы Украины.
Главные тезисы
- Президент Украины представил президенту Франции План победы Украины, включая инициативы по военному сотрудничеству и оборудованию.
- Было поднято обсуждение о получении разрешения на использование боеприпасов на большие расстояния и удары вглубь российской территории.
- Украина уверена в необходимости вести переговоры по сильной позиции, не рассматривая возможность прекращения огня в обмен на гарантии западного альянса.
Зеленский встретился с Макроном в Париже
Об этом глава государства сообщил на брифинге во дворе Елисейского дворца.
Он также ответил на вопросы журналистов по поводу подготовки к Саммиту мира.
Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. Насчет точной даты — я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили.
Он добавил, что план со всеми деталями должен появиться в самом начале ноября.
Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западного альянса.
По его словам, он надеется на помощь Франции, поскольку Украина испытывает дефицит оборудования.
Еще одной темой разговора с Макроном стало разрешение использовать «определенные боеприпасы на большие расстояния».
На сегодняшний день у нас недостаточно наших беспилотников для дальних дистанций, поэтому мы ищем средства на внутреннее производство, а также определенное разрешение от наших партнеров.
Это уже пятый визит украинского лидера в Париж после начала полномасштабной российской агрессии в Украине.
Зеленский обсудил План победы Украины со Стармером
Глава государства поблагодарил за постоянную оборонную поддержку со стороны Великобритании, в частности, дальнобойным оружием. Он также отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.
Президент представил Киру Стармеру детали Плана победы — прежде всего, что касается военного усиления Украины. Лидеры договорились проработать План вместе с союзниками.
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