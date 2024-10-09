Зеленский встретится с Папой Римским Франциском — известна дата

Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября, сообщили в Ватикане.
Главные тезисы
- Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября по поводу российской агрессии и формулы мира для Украины.
- Зеленский выразил благодарность за усилия Ватикана в возвращении похищенных украинских детей, оценив их важность.
- Зеленский и Папа Римский Франциск ранее встречались как на саммите G7, так и в Ватикане, что свидетельствует о продолжающемся взаимодействии и диалоге.
Зеленский встретится с Папой Римским в Ватикане
В последний раз Франциск видел украинского президента на полях саммита Большой Семерки (G7) на юге Италии этим летом.
Они также встретились в Ватикане в декабре 2023 года.
Ожидается, что Зеленский на этой неделе во время своего пребывания в Риме проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.
Франциск вызвал гнев украинских должностных лиц в марте, когда предположил, что они должны обладать мужеством «белого флага», чтобы договориться о прекращении войны с Россией после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Зеленский назвал слова Папы Римского "виртуальным посредничеством".
Зеленский встретился с Папой Римским накануне Саммита мира
Зеленский 14 июня подробно проинформировал понтифика о последствиях российской агрессии против Украины, российском воздушном терроре и сложной ситуации в энергетике.
Также стороны обсудили украинскую "формулу мира", роль Святого Престола в установлении справедливого и стабильного мира для Украины, а также ожидания от Глобального саммита мира.
Среди прочего президент отметил усилия Ватикана по возвращению домой похищенных Россией украинских детей.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-