Зеленский встретится с Папой Римским Франциском — известна дата
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Политика
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Зеленский встретится с Папой Римским Франциском — известна дата

Зеленский и Папа Римский
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Источник:  Reuters

Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября, сообщили в Ватикане.

Главные тезисы

  • Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября по поводу российской агрессии и формулы мира для Украины.
  • Зеленский выразил благодарность за усилия Ватикана в возвращении похищенных украинских детей, оценив их важность.
  • Зеленский и Папа Римский Франциск ранее встречались как на саммите G7, так и в Ватикане, что свидетельствует о продолжающемся взаимодействии и диалоге.

Зеленский встретится с Папой Римским в Ватикане

В последний раз Франциск видел украинского президента на полях саммита Большой Семерки (G7) на юге Италии этим летом.

Они также встретились в Ватикане в декабре 2023 года.

Ожидается, что Зеленский на этой неделе во время своего пребывания в Риме проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.

Франциск вызвал гнев украинских должностных лиц в марте, когда предположил, что они должны обладать мужеством «белого флага», чтобы договориться о прекращении войны с Россией после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Зеленский назвал слова Папы Римского "виртуальным посредничеством".

Зеленский и Папа Римский Франциск

Зеленский встретился с Папой Римским накануне Саммита мира

Зеленский 14 июня подробно проинформировал понтифика о последствиях российской агрессии против Украины, российском воздушном терроре и сложной ситуации в энергетике.

Также стороны обсудили украинскую "формулу мира", роль Святого Престола в установлении справедливого и стабильного мира для Украины, а также ожидания от Глобального саммита мира.

Среди прочего президент отметил усилия Ватикана по возвращению домой похищенных Россией украинских детей.

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