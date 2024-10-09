Зеленский встретится с Папой Римским Франциском — известна дата

Зеленский встретится с Папой Римским в Ватикане

В последний раз Франциск видел украинского президента на полях саммита Большой Семерки (G7) на юге Италии этим летом.

Они также встретились в Ватикане в декабре 2023 года.

Ожидается, что Зеленский на этой неделе во время своего пребывания в Риме проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.

Франциск вызвал гнев украинских должностных лиц в марте, когда предположил, что они должны обладать мужеством «белого флага», чтобы договориться о прекращении войны с Россией после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Зеленский назвал слова Папы Римского "виртуальным посредничеством".

Зеленский и Папа Римский Франциск

Зеленский встретился с Папой Римским накануне Саммита мира

Зеленский 14 июня подробно проинформировал понтифика о последствиях российской агрессии против Украины, российском воздушном терроре и сложной ситуации в энергетике.

Также стороны обсудили украинскую "формулу мира", роль Святого Престола в установлении справедливого и стабильного мира для Украины, а также ожидания от Глобального саммита мира.

Среди прочего президент отметил усилия Ватикана по возвращению домой похищенных Россией украинских детей.