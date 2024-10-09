Зеленський зустрінеться з Папою Римським Франциском — відома дата
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Зеленський зустрінеться з Папою Римським Франциском — відома дата

Зеленський і Папа
Джерело:  Reuters

Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня, повідомили у Ватикані.

Головні тези:

  • Зеленський планує зустріч з Папою Римським у Ватикані 11 жовтня.
  • Попередні зустрічі відбулися під час саміту G7 у червні 2024-го та у Ватикані у грудні 2023 року.
  • Український президент дискутував з Папою Римським про російську агресію та формулу миру для України.
  • Зеленський висловив подяку за зусилля Ватикану у поверненні вкрадених українських дітей.

Зеленський зустрінеться з Папою Римським у Ватикані

Востаннє Франциск бачив українського президента на полях саміту Великої Сімки (G7) на півдні Італії цього літа.

Вони також зустрілися у Ватикані в грудні 2023 року.

Очікується, що Зеленський цього тижня під час свого перебування в Римі проведе переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Франциск викликав гнів українських посадовців у березні, коли припустив, що вони повинні мати мужність «білого прапора», щоб домовитися про припинення війни з Росією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Зеленський назвав слова Папи Римського «віртуальним посередництвом».

Зеленський і Папа Римський Франциск

Зеленський зустрівся з Папою Римським напередодні Саміту миру

Зеленський 14 червня детально поінформував понтифіка про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.

Також сторони обговорили українську "формулу миру", роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, а також очікування від Глобального саміту миру.

Серед іншого президент відзначив зусилля Ватикану щодо повернення додому викрадених Росією українських дітей.

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