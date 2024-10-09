Зеленський зустрінеться з Папою Римським Франциском — відома дата

Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня, повідомили у Ватикані.
Головні тези:
- Зеленський планує зустріч з Папою Римським у Ватикані 11 жовтня.
- Попередні зустрічі відбулися під час саміту G7 у червні 2024-го та у Ватикані у грудні 2023 року.
- Український президент дискутував з Папою Римським про російську агресію та формулу миру для України.
- Зеленський висловив подяку за зусилля Ватикану у поверненні вкрадених українських дітей.
Зеленський зустрінеться з Папою Римським у Ватикані
Востаннє Франциск бачив українського президента на полях саміту Великої Сімки (G7) на півдні Італії цього літа.
Вони також зустрілися у Ватикані в грудні 2023 року.
Очікується, що Зеленський цього тижня під час свого перебування в Римі проведе переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
Франциск викликав гнів українських посадовців у березні, коли припустив, що вони повинні мати мужність «білого прапора», щоб домовитися про припинення війни з Росією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.
Зеленський назвав слова Папи Римського «віртуальним посередництвом».
Зеленський зустрівся з Папою Римським напередодні Саміту миру
Зеленський 14 червня детально поінформував понтифіка про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.
Також сторони обговорили українську "формулу миру", роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, а також очікування від Глобального саміту миру.
Серед іншого президент відзначив зусилля Ватикану щодо повернення додому викрадених Росією українських дітей.
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