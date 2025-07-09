Зеленский встретился с Папой Римским в Италии — что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля встретился с Папой Римским Львом XIV в папской резиденции близ Рима.
Главные тезисы
- Встреча Зеленского с Папой Римским включала обсуждение вопросов урегулирования конфликта в Украине.
- Папа Лев XIV выразил готовность принять представителей России и Украины для переговоров в Ватикане.
- Обсуждалось возвращение в Украину детей, похищенных Россией во время войны и стремление к миру.
Зеленский встретился с Папой Римским
Папа Лев XIV сообщил Зеленскому, что готов принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.
В заявлении говорится, что понтифик также обсудил с Зеленским "срочную потребность в справедливом и длительном мире".
Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва XIV за встречу, гостеприимство и поддержку — как духовную, так и практическую. Он отметил, что обсудил с понтификом вопрос о возвращении в Украину детей, которых Россия похитила во время войны, и подчеркнул важность этой темы.
Si tratta di una questione molto importante, ne abbiamo parlato. Naturalmente vogliamo che questa guerra finisca, e naturalmente contiamo molto sul Vaticano, che il Vaticano e Sua Santità possano aiutarci con un luogo di incontro ad alto livello, per finire questa guerra. Grazie” pic.twitter.com/09RlZsVrs6— Vatican News (@vaticannews_it) July 9, 2025
Встреча состоялась во время визита президента Украины в Италию. У него также запланирована встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой.
В Италии Зеленский также встретится со специальным представителем США Китом Келлогом в рамках конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на 10-11 июля.
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