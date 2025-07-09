Зеленский встретился с Папой Римским в Италии — что обсуждали

Зеленский встретился с Папой Римским

Папа Лев XIV сообщил Зеленскому, что готов принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.

В заявлении говорится, что понтифик также обсудил с Зеленским "срочную потребность в справедливом и длительном мире".

Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва XIV за встречу, гостеприимство и поддержку — как духовную, так и практическую. Он отметил, что обсудил с понтификом вопрос о возвращении в Украину детей, которых Россия похитила во время войны, и подчеркнул важность этой темы.

Зеленский также отметил совместное стремление к миру и завершение войны и заявил, что Украина рассчитывает на роль Ватикана и Папы в содействии диалогу на самом высоком уровне для прекращения войны. Поделиться

Si tratta di una questione molto importante, ne abbiamo parlato. Naturalmente vogliamo che questa guerra finisca, e naturalmente contiamo molto sul Vaticano, che il Vaticano e Sua Santità possano aiutarci con un luogo di incontro ad alto livello, per finire questa guerra. Grazie” pic.twitter.com/09RlZsVrs6 — Vatican News (@vaticannews_it) July 9, 2025

Встреча состоялась во время визита президента Украины в Италию. У него также запланирована встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой.