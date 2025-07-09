Зеленский встретился с Папой Римским в Италии — что обсуждали
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский встретился с Папой Римским в Италии — что обсуждали

Папа Римский
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Источник:  Vatican News

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля встретился с Папой Римским Львом XIV в папской резиденции близ Рима.

Главные тезисы

  • Встреча Зеленского с Папой Римским включала обсуждение вопросов урегулирования конфликта в Украине.
  • Папа Лев XIV выразил готовность принять представителей России и Украины для переговоров в Ватикане.
  • Обсуждалось возвращение в Украину детей, похищенных Россией во время войны и стремление к миру.

Зеленский встретился с Папой Римским

Папа Лев XIV сообщил Зеленскому, что готов принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.

В заявлении говорится, что понтифик также обсудил с Зеленским "срочную потребность в справедливом и длительном мире".

Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва XIV за встречу, гостеприимство и поддержку — как духовную, так и практическую. Он отметил, что обсудил с понтификом вопрос о возвращении в Украину детей, которых Россия похитила во время войны, и подчеркнул важность этой темы.

Зеленский также отметил совместное стремление к миру и завершение войны и заявил, что Украина рассчитывает на роль Ватикана и Папы в содействии диалогу на самом высоком уровне для прекращения войны.

Встреча состоялась во время визита президента Украины в Италию. У него также запланирована встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой.

В Италии Зеленский также встретится со специальным представителем США Китом Келлогом в рамках конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на 10-11 июля.

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