Неделя террора. Зеленский обнародовал шокирующие цифры насчет российских обстрелов Украины

За последнюю неделю террора Россия атаковала Украину, выпустив около 1270 ударных дронов, 39 ракет и около 1000 управляемых авиационных бомб.
Главные тезисы
- Россия провела более 1200 атак ударными дронами, 39 ракетами и тысячей управляемых бомб за неделю.
- Жертвами атак стали жители Харькова, Донецкой области, Днепропетровщины и Одессы.
- Украина активно развивает систему противовоздушной обороны и увеличивает производство собственных дронов и вооружений.
Россия ударила по Украине более 1200 дронов за неделю
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
В ночь на 7 июля Россия массированно атаковала Украину ударными дронами. По словам главы государства, всего за одну ночь РФ выпустила 101 беспилотник, большинство из них — российско-иранские "Шахеды".
Воздушная тревога объявлялась во многих регионах, с утра она продолжилась из-за новой волны вражеских дронов.
Зеленский отметил, что в Донецкой и Днепропетровщине продолжаются аварийно-спасательные работы. В Одессе в результате атаки погиб один человек. Президент выразил соболезнования родным погибшего.
Президент подчеркнул, что приоритетом остается укрепление системы противовоздушной обороны и выразил надежду на выполнение партнерами всех достигнутых договоренностей о помощи.
Он также отметил, что Украина уже активно реализует планы по увеличению собственного производства вооружений, в частности, дронов всех типов, включая дроны-перехватчики. По его словам, новые контракты заключаются максимально интенсивно.
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