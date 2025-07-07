Неделя террора. Зеленский обнародовал шокирующие цифры насчет российских обстрелов Украины

За последнюю неделю террора Россия атаковала Украину, выпустив около 1270 ударных дронов, 39 ракет и около 1000 управляемых авиационных бомб.

Россия ударила по Украине более 1200 дронов за неделю

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на 7 июля Россия массированно атаковала Украину ударными дронами. По словам главы государства, всего за одну ночь РФ выпустила 101 беспилотник, большинство из них — российско-иранские "Шахеды".

Воздушная тревога объявлялась во многих регионах, с утра она продолжилась из-за новой волны вражеских дронов.

Больше всего пострадали Харьков, Донетчина, Днепропетровщина и Одесса. В Харькове дроны попали в жилые многоэтажки. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что в Донецкой и Днепропетровщине продолжаются аварийно-спасательные работы. В Одессе в результате атаки погиб один человек. Президент выразил соболезнования родным погибшего.

Всего за прошедшую неделю было около 1270 дронов, 39 ракет и около тысячи КАБов. Поделиться

Президент подчеркнул, что приоритетом остается укрепление системы противовоздушной обороны и выразил надежду на выполнение партнерами всех достигнутых договоренностей о помощи.