Неделя террора. Зеленский обнародовал шокирующие цифры насчет российских обстрелов Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Неделя террора. Зеленский обнародовал шокирующие цифры насчет российских обстрелов Украины

Владимир Зеленский
Зеленский
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За последнюю неделю террора Россия атаковала Украину, выпустив около 1270 ударных дронов, 39 ракет и около 1000 управляемых авиационных бомб.

Главные тезисы

  • Россия провела более 1200 атак ударными дронами, 39 ракетами и тысячей управляемых бомб за неделю.
  • Жертвами атак стали жители Харькова, Донецкой области, Днепропетровщины и Одессы.
  • Украина активно развивает систему противовоздушной обороны и увеличивает производство собственных дронов и вооружений.

Россия ударила по Украине более 1200 дронов за неделю

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на 7 июля Россия массированно атаковала Украину ударными дронами. По словам главы государства, всего за одну ночь РФ выпустила 101 беспилотник, большинство из них — российско-иранские "Шахеды".

Воздушная тревога объявлялась во многих регионах, с утра она продолжилась из-за новой волны вражеских дронов.

Больше всего пострадали Харьков, Донетчина, Днепропетровщина и Одесса. В Харькове дроны попали в жилые многоэтажки.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что в Донецкой и Днепропетровщине продолжаются аварийно-спасательные работы. В Одессе в результате атаки погиб один человек. Президент выразил соболезнования родным погибшего.

Всего за прошедшую неделю было около 1270 дронов, 39 ракет и около тысячи КАБов.

Президент подчеркнул, что приоритетом остается укрепление системы противовоздушной обороны и выразил надежду на выполнение партнерами всех достигнутых договоренностей о помощи.

Он также отметил, что Украина уже активно реализует планы по увеличению собственного производства вооружений, в частности, дронов всех типов, включая дроны-перехватчики. По его словам, новые контракты заключаются максимально интенсивно.

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