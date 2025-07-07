Тиждень терору. Зеленський оприлюднив шокуючі цифри щодо російських обстрілів України

За останній тиждень терору Росія атакувала Україну, випустивши близько 1270 ударних дронів, 39 ракет і майже 1000 керованих авіаційних бомб.
Головні тези:
- Росія за тиждень завдала масштабних ударів по Україні, випустивши понад 1200 ударних дронів, 39 ракет і практично тисячу керованих бомб.
- За словами Президента України, найбільше постраждали Харків, Донеччина, Дніпропетровщина й Одеса, де в результаті обстрілу загинула одна людина.
- Уряд України активно розвиває систему протиповітряної оборони та збільшує виробництво власних дронів та озброєнь для захисту країни від потенційних загроз.
Росія ударила по Україні понад 1200 дронами за тиждень
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
У ніч на 7 липня Росія масовано атакувала Україну ударними дронами. За словами голови держави, лише за одну ніч РФ випустила 101 безпілотник, більшість із них — російсько-іранські "Шахеди".
Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах, зранку вона продовжилася через нову хвилю ворожих дронів.
Зеленський зазначив, що на Донеччині та Дніпропетровщині продовжуються аварійно-рятувальні роботи. В Одесі внаслідок атаки загинула одна людина. Президент висловив співчуття рідним загиблого.
Президент підкреслив, що пріоритетом залишається зміцнення системи протиповітряної оборони та висловив надію на виконання партнерами всіх досягнутих домовленостей щодо допомоги.
Він також зауважив, що Україна вже активно реалізовує плани зі збільшення власного виробництва озброєнь, зокрема дронів усіх типів, включаючи дрони-перехоплювачі. За його словами, нові контракти укладаються максимально інтенсивно.
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