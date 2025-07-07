Тиждень терору. Зеленський оприлюднив шокуючі цифри щодо російських обстрілів України
Категорія
Україна
Дата публікації

Тиждень терору. Зеленський оприлюднив шокуючі цифри щодо російських обстрілів України

Володимир Зеленський
Зеленський

За останній тиждень терору Росія атакувала Україну, випустивши близько 1270 ударних дронів, 39 ракет і майже 1000 керованих авіаційних бомб.

Головні тези:

  • Росія за тиждень завдала масштабних ударів по Україні, випустивши понад 1200 ударних дронів, 39 ракет і практично тисячу керованих бомб.
  • За словами Президента України, найбільше постраждали Харків, Донеччина, Дніпропетровщина й Одеса, де в результаті обстрілу загинула одна людина.
  • Уряд України активно розвиває систему протиповітряної оборони та збільшує виробництво власних дронів та озброєнь для захисту країни від потенційних загроз.

Росія ударила по Україні понад 1200 дронами за тиждень

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

У ніч на 7 липня Росія масовано атакувала Україну ударними дронами. За словами голови держави, лише за одну ніч РФ випустила 101 безпілотник, більшість із них — російсько-іранські "Шахеди".

Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах, зранку вона продовжилася через нову хвилю ворожих дронів.

Найбільше постраждали Харків, Донеччина, Дніпропетровщина й Одеса. У Харкові дрони влучили в житлові багатоповерхівки. Постраждали 27 людей, серед них троє дітей. Наймолодшій дівчинці лише три роки. Трьох постраждалих госпіталізували.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що на Донеччині та Дніпропетровщині продовжуються аварійно-рятувальні роботи. В Одесі внаслідок атаки загинула одна людина. Президент висловив співчуття рідним загиблого.

Загалом за минулий тиждень було близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисяча КАБів.

Президент підкреслив, що пріоритетом залишається зміцнення системи протиповітряної оборони та висловив надію на виконання партнерами всіх досягнутих домовленостей щодо допомоги.

Він також зауважив, що Україна вже активно реалізовує плани зі збільшення власного виробництва озброєнь, зокрема дронів усіх типів, включаючи дрони-перехоплювачі. За його словами, нові контракти укладаються максимально інтенсивно.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна атака РФ по Україні — скільки дронів знешкодила ППО
Повітряні Сили ЗСУ
Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів РФ по Кривому Рогу — кількість поранених зросла
ДСНС України
Атака дронів РФ по Кривому Рогу — кількість поранених зросла
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія спрямувала дрони на ТЦК у Харкові та Запоріжжі — Сухопутні війська
Сухопутні війська ЗС України
Запоріжжя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?