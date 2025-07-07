Тиждень терору. Зеленський оприлюднив шокуючі цифри щодо російських обстрілів України

За останній тиждень терору Росія атакувала Україну, випустивши близько 1270 ударних дронів, 39 ракет і майже 1000 керованих авіаційних бомб.

Росія ударила по Україні понад 1200 дронами за тиждень

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

У ніч на 7 липня Росія масовано атакувала Україну ударними дронами. За словами голови держави, лише за одну ніч РФ випустила 101 безпілотник, більшість із них — російсько-іранські "Шахеди".

Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах, зранку вона продовжилася через нову хвилю ворожих дронів.

Найбільше постраждали Харків, Донеччина, Дніпропетровщина й Одеса. У Харкові дрони влучили в житлові багатоповерхівки. Постраждали 27 людей, серед них троє дітей. Наймолодшій дівчинці лише три роки. Трьох постраждалих госпіталізували. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що на Донеччині та Дніпропетровщині продовжуються аварійно-рятувальні роботи. В Одесі внаслідок атаки загинула одна людина. Президент висловив співчуття рідним загиблого.

Загалом за минулий тиждень було близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисяча КАБів. Поширити

Президент підкреслив, що пріоритетом залишається зміцнення системи протиповітряної оборони та висловив надію на виконання партнерами всіх досягнутих домовленостей щодо допомоги.