Зеленський зустрівся з Папою Римським в Італії — що обговорювали

Зеленський зустрівся з Папою Римським

Папа Лев XIV повідомив Зеленському, що готовий прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів.

У заяві йдеться, що понтифік також обговорив із Зеленським "нагальну потребу у справедливому та тривалому мирі".

Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за зустріч, гостинність і підтримку — як духовну, так і практичну. Він зазначив, що обговорив із понтифіком питання повернення до України дітей, яких Росія викрала під час війни, та підкреслив важливість цієї теми.

Зеленський також наголосив на спільному прагненні миру й завершення війни та заявив, що Україна розраховує на роль Ватикану і Папи у сприянні діалогу на найвищому рівні для припинення війни. Поширити

Si tratta di una questione molto importante, ne abbiamo parlato. Naturalmente vogliamo che questa guerra finisca, e naturalmente contiamo molto sul Vaticano, che il Vaticano e Sua Santità possano aiutarci con un luogo di incontro ad alto livello, per finire questa guerra. Grazie” pic.twitter.com/09RlZsVrs6 — Vatican News (@vaticannews_it) July 9, 2025

Зустріч відбулася під час візиту президента України до Італії. У нього також запланована зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою.