Зеленський зустрівся з Папою Римським в Італії — що обговорювали
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський зустрівся з Папою Римським в Італії — що обговорювали

Зеленський
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Джерело:  Vatican News

Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся з Папою Римським Левом XIV у папській резиденції поблизу Риму.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані для обговорення питань врегулювання конфлікту в Україні.
  • Папа Лев XIV висловив готовність прийняти представників Росії та України для переговорів у Ватикані.
  • Зустріч також включала обговорення повернення до України дітей, яких Росія викрала під час війни, та підтримку у спільному прагненні до миру й завершення війни.

Зеленський зустрівся з Папою Римським

Папа Лев XIV повідомив Зеленському, що готовий прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів.

У заяві йдеться, що понтифік також обговорив із Зеленським "нагальну потребу у справедливому та тривалому мирі".

Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за зустріч, гостинність і підтримку — як духовну, так і практичну. Він зазначив, що обговорив із понтифіком питання повернення до України дітей, яких Росія викрала під час війни, та підкреслив важливість цієї теми.

Зеленський також наголосив на спільному прагненні миру й завершення війни та заявив, що Україна розраховує на роль Ватикану і Папи у сприянні діалогу на найвищому рівні для припинення війни.

Зустріч відбулася під час візиту президента України до Італії. У нього також запланована зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою.

В Італії Зеленський також зустрінеться із спеціальним представником США Кітом Келлогом в межах Конференції з відновлення України, яка запланована на 10-11 липня.

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