Зеленський зустрівся з Папою Римським в Італії — що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся з Папою Римським Левом XIV у папській резиденції поблизу Риму.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані для обговорення питань врегулювання конфлікту в Україні.
- Папа Лев XIV висловив готовність прийняти представників Росії та України для переговорів у Ватикані.
- Зустріч також включала обговорення повернення до України дітей, яких Росія викрала під час війни, та підтримку у спільному прагненні до миру й завершення війни.
Зеленський зустрівся з Папою Римським
Папа Лев XIV повідомив Зеленському, що готовий прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів.
У заяві йдеться, що понтифік також обговорив із Зеленським "нагальну потребу у справедливому та тривалому мирі".
Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за зустріч, гостинність і підтримку — як духовну, так і практичну. Він зазначив, що обговорив із понтифіком питання повернення до України дітей, яких Росія викрала під час війни, та підкреслив важливість цієї теми.
Si tratta di una questione molto importante, ne abbiamo parlato. Naturalmente vogliamo che questa guerra finisca, e naturalmente contiamo molto sul Vaticano, che il Vaticano e Sua Santità possano aiutarci con un luogo di incontro ad alto livello, per finire questa guerra. Grazie” pic.twitter.com/09RlZsVrs6— Vatican News (@vaticannews_it) July 9, 2025
Зустріч відбулася під час візиту президента України до Італії. У нього також запланована зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою.
В Італії Зеленський також зустрінеться із спеціальним представником США Кітом Келлогом в межах Конференції з відновлення України, яка запланована на 10-11 липня.
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