Зеленский встретился с президентом Финляндии — детали

Зеленский встретился с президентом Финляндии

Зеленский отметил, что встретился с президентом Финляндии, чтобы поблагодарить его за 21 пакет оборонной помощи для украинских защитников и за удвоение производства артиллерийских боеприпасов в Финляндии.

Такие шаги критически важны не только для нашей свободы, но и для свободы других европейских стран, особенно для тех, кто имеет общую границу с Россией. "Европейская среда безопасности коренным образом изменилась, и мы можем защитить нашу общую свободу, только действуя вместе и с долгосрочными обязательствами", - добавил президент. Поделиться

Он также уточнил, что во время переговоров была поднята тема формулы мира и того, как достичь справедливого мира в Украине, во всей Европе и за ее пределами.

Помощь Финляндии

Напомним, Финляндия является одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.

Еще вчера, 12 декабря, страна заявила о намерении значительно увеличить производство боеприпасов для того, чтобы долго поддерживать наших военных до 2030-х годов.