Зеленский встретился с президентом Финляндии — детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим финским коллегой Саули Нииностио. Одним из дискуссий стала формула мира.
Зеленский встретился с президентом Финляндии
Зеленский отметил, что встретился с президентом Финляндии, чтобы поблагодарить его за 21 пакет оборонной помощи для украинских защитников и за удвоение производства артиллерийских боеприпасов в Финляндии.
Он также уточнил, что во время переговоров была поднята тема формулы мира и того, как достичь справедливого мира в Украине, во всей Европе и за ее пределами.
Помощь Финляндии
Напомним, Финляндия является одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.
Еще вчера, 12 декабря, страна заявила о намерении значительно увеличить производство боеприпасов для того, чтобы долго поддерживать наших военных до 2030-х годов.
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