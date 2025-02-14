Зеленский встретился в Мюнхене с вице-президентом США Венсом — подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский встретился в Мюнхене с вице-президентом США Венсом — подробности

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 февраля после встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом, что в Украине будут ждать спецпредставителя Кита Келлога для продолжения работы и более глубокой оценки ситуации на местах.

Главные тезисы

  • Президент Украины и вице-президент США обсудили сотрудничество и мирное урегулирование конфликта с Россией.
  • На встрече подчеркнули готовность двигаться к устойчивому миру в Украине.
  • Основная цель диалога - достижение долгосрочного мира в регионе, предотвращение конфликтов в будущем.

Зеленский встретился с Венсом

Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марк Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог. Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру.

Искренне ценим решительность Президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить справедливость и гарантии безопасности Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Вице-президент США Джей Ди Венс подчеркнул, что у него был ряд плодотворных разговоров по окончании войны России против Украины.

У нас был ряд плодотворных разговоров, многое, за которым мы должны следить и работать. И главная цель состоит в том, как очертил президент Трамп, что мы хотим, чтобы война была завершена. Мы хотим, чтобы убийства прекратились. Но мы хотим достичь крепкого, продолжительного мира, а не такого, который приведет к конфликту в Восточной Европе всего за несколько лет.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

Он добавил, что между сторонами было "много хороших разговоров" о том, как достичь мира, и еще много обсуждений состоится в ближайшие дни, недели, месяцы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Соглашение шокирует многих". Вэнс раскрыл план Трампа по Украине
Вэнс
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Отступила от общих ценностей. Вице-президент США Вэнс набросился с упреками на Европу
Ди Вэнс
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Писториус жестко отреагировал на критику Вэнсом демократии в Европе
Писториус

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?