Зеленский встретился в Мюнхене с вице-президентом США Венсом — подробности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 февраля после встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом, что в Украине будут ждать спецпредставителя Кита Келлога для продолжения работы и более глубокой оценки ситуации на местах.
Главные тезисы
- Президент Украины и вице-президент США обсудили сотрудничество и мирное урегулирование конфликта с Россией.
- На встрече подчеркнули готовность двигаться к устойчивому миру в Украине.
- Основная цель диалога - достижение долгосрочного мира в регионе, предотвращение конфликтов в будущем.
Зеленский встретился с Венсом
Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марк Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог. Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру.
Вице-президент США Джей Ди Венс подчеркнул, что у него был ряд плодотворных разговоров по окончании войны России против Украины.
Он добавил, что между сторонами было "много хороших разговоров" о том, как достичь мира, и еще много обсуждений состоится в ближайшие дни, недели, месяцы.
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