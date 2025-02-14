Зеленский встретился в Мюнхене с вице-президентом США Венсом — подробности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 февраля после встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом, что в Украине будут ждать спецпредставителя Кита Келлога для продолжения работы и более глубокой оценки ситуации на местах.

Зеленский встретился с Венсом

Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марк Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог. Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру.

Искренне ценим решительность Президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить справедливость и гарантии безопасности Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Вице-президент США Джей Ди Венс подчеркнул, что у него был ряд плодотворных разговоров по окончании войны России против Украины.

У нас был ряд плодотворных разговоров, многое, за которым мы должны следить и работать. И главная цель состоит в том, как очертил президент Трамп, что мы хотим, чтобы война была завершена. Мы хотим, чтобы убийства прекратились. Но мы хотим достичь крепкого, продолжительного мира, а не такого, который приведет к конфликту в Восточной Европе всего за несколько лет. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Он добавил, что между сторонами было "много хороших разговоров" о том, как достичь мира, и еще много обсуждений состоится в ближайшие дни, недели, месяцы.