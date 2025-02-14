Зеленський зустрівся у Мюнхені з віцепрезидентом США Венсом — подробиці

Президент України Володимир Зеленський заявив 14 лютого після зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, що в Україні чекатимуть на спецпредставника Кіта Келлога для продовження роботи і глибшої оцінки ситуації на місцях.
Головні тези:
- Президент України та віцепрезидент США обговорили співпрацю та мирне врегулювання конфлікту з Росією.
- Зустріч проходила у конструктивній атмосфері, з підкресленням готовності до руху до стійкого миру в Україні.
- На важливості припинення війни та створення тривалого миру в регіоні наголосили обидві сторони.
Зеленський зустрівся з Венсом — подробиці
Провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог. Наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях.
Зеленський підкреслив, що Україна готова якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що у нього була низка плідних розмов щодо закінчення війни Росії проти України.
Він додав, що між сторонами було "багато хороших розмов" про те, як досягти миру, і ще багато обговорень відбудеться у “найближчі дні, тижні, місяці”.
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