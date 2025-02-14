Зеленський зустрівся у Мюнхені з віцепрезидентом США Венсом — подробиці

Президент України Володимир Зеленський заявив 14 лютого після зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, що в Україні чекатимуть на спецпредставника Кіта Келлога для продовження роботи і глибшої оцінки ситуації на місцях.

Зеленський зустрівся з Венсом — подробиці

Провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог. Наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях.

Зеленський підкреслив, що Україна готова якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру.

Щиро цінуємо рішучість Президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки. Володимир Зеленський Президент України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що у нього була низка плідних розмов щодо закінчення війни Росії проти України.

У нас була низка плідних розмов, багато речей, за якими ми мали стежити та працювати. І головна мета полягає в тому, як окреслив президент Трамп, що ми хочемо, щоб війна була завершена. Ми хочемо, щоб убивства припинилися. Але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого, який призведе до конфлікту у Східній Європі всього за кілька років. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

Він додав, що між сторонами було "багато хороших розмов" про те, як досягти миру, і ще багато обговорень відбудеться у “найближчі дні, тижні, місяці”.