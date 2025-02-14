Зеленський зустрівся у Мюнхені з віцепрезидентом США Венсом — подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський зустрівся у Мюнхені з віцепрезидентом США Венсом — подробиці

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив 14 лютого після зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, що в Україні чекатимуть на спецпредставника Кіта Келлога для продовження роботи і глибшої оцінки ситуації на місцях.

Головні тези:

  • Президент України та віцепрезидент США обговорили співпрацю та мирне врегулювання конфлікту з Росією.
  • Зустріч проходила у конструктивній атмосфері, з підкресленням готовності до руху до стійкого миру в Україні.
  • На важливості припинення війни та створення тривалого миру в регіоні наголосили обидві сторони.

Зеленський зустрівся з Венсом — подробиці

Провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог. Наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях.

Зеленський підкреслив, що Україна готова якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру.

Щиро цінуємо рішучість Президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що у нього була низка плідних розмов щодо закінчення війни Росії проти України.

У нас була низка плідних розмов, багато речей, за якими ми мали стежити та працювати. І головна мета полягає в тому, як окреслив президент Трамп, що ми хочемо, щоб війна була завершена. Ми хочемо, щоб убивства припинилися. Але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого, який призведе до конфлікту у Східній Європі всього за кілька років.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Він додав, що між сторонами було "багато хороших розмов" про те, як досягти миру, і ще багато обговорень відбудеться у “найближчі дні, тижні, місяці”.

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