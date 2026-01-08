Зеленский заявил о финальной готовности документа насчет гарантий безопасности Украины

Фактически готовый к финализации на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности двустороннего документа о гарантиях безопасности для Украины в сотрудничестве с президентом США.
- Переговоры фокусировались на базовой рамке для окончания войны на востоке Украины, а также на восстановлении и экономическом развитии страны.
Зеленский заявил о финализации гарантий безопасности Украины
По словам Зеленского, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров "доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера. Фактически готов к финализации на высшем уровне с президентом США двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины".
Как подчеркнул Президент, "важно, что Украине удается и дальше объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию".
Были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа, отметил Зеленский.
Как добавил Зеленский, по возвращении в Киев украинская переговорная команда будет докладывать о всех деталях встреч.
7 января Умеров заявил, что украинская и американская стороны во время консультаций в Париже предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельно делегации сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США.
От Соединенных Штатов участие в переговорах принимали спецпредставитель президента Стив Виткофф, посол Чарльз Кушнер, Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум. Это уже третья встреча с американской стороной, проведенная через два дня в Париже.
Украинскую делегацию представляли Умеров, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник ОП Александр Бевз.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-