Зеленский заявил о финальной готовности документа насчет гарантий безопасности Украины

Фактически готовый к финализации на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил о финализации гарантий безопасности Украины

По словам Зеленского, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров "доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера. Фактически готов к финализации на высшем уровне с президентом США двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины".

Как подчеркнул Президент, "важно, что Украине удается и дальше объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию".

Были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа, отметил Зеленский.

Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбека — готов ли агрессор реально заканчивать войну. Владимир Зеленский Президент Украины

Как добавил Зеленский, по возвращении в Киев украинская переговорная команда будет докладывать о всех деталях встреч.

Также информируем партнеров о последствиях российских ударов, точно не свидетельствующих, что Москва пересматривает свои приоритеты. В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды. Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров на этом этапе оказывать действенное давление на агрессора. Готовим новые подходящие контакты с партнерами. Поделиться

7 января Умеров заявил, что украинская и американская стороны во время консультаций в Париже предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельно делегации сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США.

От Соединенных Штатов участие в переговорах принимали спецпредставитель президента Стив Виткофф, посол Чарльз Кушнер, Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум. Это уже третья встреча с американской стороной, проведенная через два дня в Париже.

Украинскую делегацию представляли Умеров, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник ОП Александр Бевз.