Окончание войны РФ против Украины. Зеленский намекнул на успехи в переговорах
Окончание войны РФ против Украины. Зеленский намекнул на успехи в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский не прямо, но достаточно ясно очертил возможные сроки окончания войны против РФ.

  • Президент Украины Зеленский намекнул на возможное завершение войны против РФ в первой половине 2026 года.
  • Успехи в мирных переговорах подчеркиваются как ключевой фактор в процессе мирного урегулирования конфликта.
  • Роль ЕС в процессе мирного урегулирования войны в Украине признана как определяющая, с учетом поддержки и санкций.

Зеленский намекнул на успехи в мирных переговорах

Война на Украине может завершиться уже в первой половине 2026 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, выступая на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, со США и всеми участниками Коалиции желающих. Мы понимаем, что эта война может быть завершена еще во время вашего президентства [в ЕС].

Отсюда следует, что речь идет о первой половине 2026 года, поскольку Кипр будет председательствовать в Совете ЕС до 1 июля 2026 года.

По его словам, ЕС играет ключевую роль в мирном процессе. Он добавил, что санкции против РФ, поддержка Украины, укрепление ее обороноспособности способствует преодолению врага.

Новый пакет готовится, многие шаги предпринимаются для того, чтобы нанести удары теневому флоту Россию, потому что каждый теряемый Россией доллар она теряет как агрессор.

7 января президент Украины сказал журналистам, что США продолжают вести переговоры с россиянами по завершению войны в Украине.

По его словам, проговаривают разные варианты, но пока Россия "крутит носом". При этом добавил, что партнеры Украины достаточно сильны и могут "нес открутить", если захотят.

