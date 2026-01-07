Окончание войны РФ против Украины. Зеленский намекнул на успехи в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский не прямо, но достаточно ясно очертил возможные сроки окончания войны против РФ.
Главные тезисы
- Президент Украины Зеленский намекнул на возможное завершение войны против РФ в первой половине 2026 года.
- Успехи в мирных переговорах подчеркиваются как ключевой фактор в процессе мирного урегулирования конфликта.
- Роль ЕС в процессе мирного урегулирования войны в Украине признана как определяющая, с учетом поддержки и санкций.
Зеленский намекнул на успехи в мирных переговорах
Война на Украине может завершиться уже в первой половине 2026 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, выступая на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.
Отсюда следует, что речь идет о первой половине 2026 года, поскольку Кипр будет председательствовать в Совете ЕС до 1 июля 2026 года.
По его словам, ЕС играет ключевую роль в мирном процессе. Он добавил, что санкции против РФ, поддержка Украины, укрепление ее обороноспособности способствует преодолению врага.
7 января президент Украины сказал журналистам, что США продолжают вести переговоры с россиянами по завершению войны в Украине.
По его словам, проговаривают разные варианты, но пока Россия "крутит носом". При этом добавил, что партнеры Украины достаточно сильны и могут "нес открутить", если захотят.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-