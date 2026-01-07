Закінчення війни РФ проти України. Зеленський натякнув на успіхи у перемовинах

Президент України Володимир Зеленський не прямо, але досить зрозуміло окреслив можливі терміни закінчення війни проти РФ.
Головні тези:
- Зеленський намітив можливі терміни завершення війни проти РФ, підкресливши успіхи у мирних перемовинах.
- Згідно з президентом, війна в Україні може завершитися вже в першій половині 2026 року.
- ЄС відіграє ключову роль у процесі мирного врегулювання, підтримка та санкції сприяють здатності долати ворога.
Зеленський натякнув на успіхи у мирних перемовинах
Війна в Україні може завершитися вже в першій половині 2026 року. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.
Звідси випливає, що йдеться про першу половину 2026 року, оскільки Кіпр головуватиме в Раді ЄС до 1 липня 2026 року.
За його словами, ЄС відіграє ключову роль в мирному процесі. Він додав, що санкції проти РФ, підтримка України, зміцнення її обороноздатності сприяє здатності долати ворога.
7 січня, президент України сказав журналістам, що США продовжують вести переговори з росіянами щодо завершення війни в Україні.
За його словами, проговорюють різні варіанти, але поки що Росія "крутить носом". При цьому додав, що партнери України достатньо сильні і можуть "ніс відкрутити", якщо захочуть.
