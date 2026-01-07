Закінчення війни РФ проти України. Зеленський натякнув на успіхи у перемовинах

Президент України Володимир Зеленський не прямо, але досить зрозуміло окреслив можливі терміни закінчення війни проти РФ.

Зеленський натякнув на успіхи у мирних перемовинах

Війна в Україні може завершитися вже в першій половині 2026 року. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками Коаліції охочих. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства [в ЄС]. Володимир Зеленський Президент України

Звідси випливає, що йдеться про першу половину 2026 року, оскільки Кіпр головуватиме в Раді ЄС до 1 липня 2026 року.

За його словами, ЄС відіграє ключову роль в мирному процесі. Він додав, що санкції проти РФ, підтримка України, зміцнення її обороноздатності сприяє здатності долати ворога.

Новий пакет готується, багато кроків робляться для того, щоб завдати ударів тіньовому флоту Росію, бо кожен долар, що втрачає Росія, вона втрачає як агресор.

7 січня, президент України сказав журналістам, що США продовжують вести переговори з росіянами щодо завершення війни в Україні.