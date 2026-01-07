Закінчення війни РФ проти України. Зеленський натякнув на успіхи у перемовинах
Категорія
Україна
Дата публікації

Закінчення війни РФ проти України. Зеленський натякнув на успіхи у перемовинах

Офіс Президента України
Зеленський
Read in English

Президент України Володимир Зеленський не прямо, але досить зрозуміло окреслив можливі терміни закінчення війни проти РФ.

Головні тези:

  • Зеленський намітив можливі терміни завершення війни проти РФ, підкресливши успіхи у мирних перемовинах.
  • Згідно з президентом, війна в Україні може завершитися вже в першій половині 2026 року.
  • ЄС відіграє ключову роль у процесі мирного врегулювання, підтримка та санкції сприяють здатності долати ворога.

Зеленський натякнув на успіхи у мирних перемовинах

Війна в Україні може завершитися вже в першій половині 2026 року. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками Коаліції охочих. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства [в ЄС].

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Звідси випливає, що йдеться про першу половину 2026 року, оскільки Кіпр головуватиме в Раді ЄС до 1 липня 2026 року.

За його словами, ЄС відіграє ключову роль в мирному процесі. Він додав, що санкції проти РФ, підтримка України, зміцнення її обороноздатності сприяє здатності долати ворога.

Новий пакет готується, багато кроків робляться для того, щоб завдати ударів тіньовому флоту Росію, бо кожен долар, що втрачає Росія, вона втрачає як агресор.

7 січня, президент України сказав журналістам, що США продовжують вести переговори з росіянами щодо завершення війни в Україні.

За його словами, проговорюють різні варіанти, але поки що Росія "крутить носом". При цьому додав, що партнери України достатньо сильні і можуть "ніс відкрутити", якщо захочуть.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі з Макроном
Володимир Зеленський
Що відомо про переговори Зеленського і Макрона
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна не ховається". Зеленський анонсував важливі переговори зі США
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський анонсував зміни виборчого законодавства України — яка причина
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?