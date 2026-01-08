Зеленський заявив про фінальну готовність документа щодо гарантій безпеки України

Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні із президентом США Дональдом Трампом двосторонній документ про гарантії безпеки для України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський заявив про фіналізацію гарантій безпеки України

За словами Зеленського, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров "доповів за результатами перемовин нашої команди у Франції вчора. Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні із президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України".

Як наголосив Президент, "важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку".

Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа, зазначив Зеленський.

Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек — чи готовий агресор реально закінчувати війну. Володимир Зеленський Президент України

Як додав Зеленський, після повернення в Київ українська переговорна команда доповідатиме щодо всіх деталей зустрічей.

Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети. В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора. Готуємо нові відповідні контакти з партнерами.

Умєров заявив 7 січня, що українська й американська сторони під час консультацій у Парижі предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни. Окремо делегації зосередилися на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів за участю України, європейських партнерів та США.

Від Сполучених Штатів участь у перемовинах брали спецпредставник президента Стів Віткофф, посол Чарльз Кушнер, Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. Це вже третя зустріч з американською стороною, проведена за два дні в Парижі.

Українську делегацію представляли Умєров, начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, перший заступник очільника ОП Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник ОП Олександр Бевз.