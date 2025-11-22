Зеленский заявил о контрнаступательных действиях ВСУ на границе Днепропетровщины и Донеччины
Украина
Зеленский заявил о контрнаступательных действиях ВСУ на границе Днепропетровщины и Донеччины

Украинские военные осуществляют контрнаступательные мероприятия на границе между Днепропетровской и Донецкой областями для защиты собственных позиций.

Главные тезисы

  • Украинские военные осуществляют контрнаступательные действия на границе Днепропетровщины и Донбасса для обеспечения защиты своих позиций.
  • Самая сложная ситуация, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, возникает на Покровском направлении, где украинские военные сталкиваются с российскими силами.

ВСУ контрнаступают на Днепропетровщине

Соответствующую информацию 22 ноября обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что заслушал доклад Александра Сырского по поводу текущей ситуации на фронте, российских дезинформационных операциях и намерениях.

Сложнее всего, по его словам, на Покровском направлении.

Владимир Зеленский также отметил, что по территории всего соответствующего участка расположено большое количество российских сил, численность которых достигает более 150 тысяч человек, ежедневно продолжающих там десятки штурмов.

Больше всего атак именно там, много месяцев это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Проводим контрнаступательные действия. Также на границе между Днепропетровщиной и Донбасом защищаем позиции.

Он добавил, что украинские силы пытаются защитить позиции в Харьковской и Запорожской областях.

В настоящее время прилагаются все возможные усилия для стабилизации ситуации на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

