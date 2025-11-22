Зеленський заявив про контрнаступальні дії ЗСУ на межі Дніпропетровщини та Донеччини
Зеленський заявив про контрнаступальні дії ЗСУ на межі Дніпропетровщини та Донеччини

Володимир Зеленський
Зеленський

Українські військові здійснюють контрнаступальні заходи на межі між Дніпропетровською та Донецької областей для захисту власних позицій.

Головні тези:

  • Українські військові здійснюють контрнаступальні дії на межі Дніпропетровщини та Донеччини для захисту власних позицій.
  • За словами Президента України Володимира Зеленського, найскладніша ситуація на Покровському напрямку, де українські військові зіткнуться з російськими силами.
  • ЗГУ намагається захистити позиції не лише на межі Дніпропетровщини та Донеччини, а й у Харківській та Запорізькій областях, докладаючи всі зусилля для стабілізації ситуації.

ЗСУ контрнаступають на Дніпропетровщині

Відповідну інформацію 22 листопада оприлюднив Президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що заслухав доповідь Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті, російських дезінформаційних операціях та намірах.

Найскладніше, за його словами, на Покровському напрямку.

Володимир Зеленський також наголосив, що по території усієї відповідної ділянки розташована велика кількість російських сил, чисельність яких сягає понад 150 тисяч осіб, які щодня продовжують там десятки штурмів.

Найбільше атак саме там, багато місяців уже це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Проводимо контрнаступальні дії. Також на межі між Дніпропетровщиною та Донеччиною захищаємо позиції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він додав, що українські сили також намагаються захистити позиції у Харківській та Запорізькій областях.

Наразі докладають усіх можливих зусиль для стабілізації ситуації на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

