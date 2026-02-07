Зеленский заслушал доклад переговорной команды Украины насчет мирного процесса

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад переговорной команды после встречи с американской и российской сторонами.
Главные тезисы
- Зеленский заслушал доклад переговорной команды Украины по мирному процессу после встречи с американской и российской сторонами.
- Важным шагом для достижения мирного результата является обеспечение действенных гарантий безопасности Украины.
- Украина не инициировала войну, поэтому ответственность за завершение конфликта лежит на России.
Зеленский заслушал доклад переговорщиков со стороны Украины в Абу-Даби
Об этом Зеленский сообщил в Фейсбуке.
По его словам, Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата — действенные гарантии безопасности.
Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна войну завершить. Важно, чтобы партнеры были и дальше активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Благодарю Соединенные Штаты за готовность помогать.
Он обсудил с командой состояние работы над документами, важными для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время.
