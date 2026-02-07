Зеленский заслушал доклад переговорной команды Украины насчет мирного процесса
Украина
Зеленский заслушал доклад переговорной команды Украины насчет мирного процесса

Владимир Зеленский
Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад переговорной команды после встречи с американской и российской сторонами.

  • Зеленский заслушал доклад переговорной команды Украины по мирному процессу после встречи с американской и российской сторонами.
  • Важным шагом для достижения мирного результата является обеспечение действенных гарантий безопасности Украины.
  • Украина не инициировала войну, поэтому ответственность за завершение конфликта лежит на России.

Зеленский заслушал доклад переговорщиков со стороны Украины в Абу-Даби

Об этом Зеленский сообщил в Фейсбуке.

Был доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами. Ребята подробно проинформировали о том, как развивались разговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и конструктив.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата — действенные гарантии безопасности.

Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна войну завершить. Важно, чтобы партнеры были и дальше активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Благодарю Соединенные Штаты за готовность помогать.

Он обсудил с командой состояние работы над документами, важными для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время.

Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса.

