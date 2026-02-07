Зеленський заслухав доповідь переговорної команди України щодо мирного процесу

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський прослухав доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами.
- Важливим кроком до мирного результату є забезпечення дієвих гарантій безпеки для України.
- Україна не починала цю війну, тому відповідальність за завершення конфлікту лежить на Росії.
Зеленський заслухав доповідь переговірників з боку України в Абу-Дабі
Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.
За його словами, Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату — дієві гарантії безпеки.
Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати.
Він обговорив з командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.
