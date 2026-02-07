Зеленський заслухав доповідь переговорної команди України щодо мирного процесу
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський прослухав доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами.
  • Важливим кроком до мирного результату є забезпечення дієвих гарантій безпеки для України.
  • Україна не починала цю війну, тому відповідальність за завершення конфлікту лежить на Росії.

Зеленський заслухав доповідь переговірників з боку України в Абу-Дабі

Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

Була доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами. Хлопці детально поінформували про те, як розвивались розмови і що конкретно викликало найбільші емоції та найбільший конструктив.

За його словами, Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату — дієві гарантії безпеки.

Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати.

Він обговорив з командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.

Вважаю, що потрібно більше прогресу. Визначив команді рамки подальшого діалогу, та опрацьовуємо графік необхідних кроків. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу.

