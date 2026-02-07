Зеленський заслухав доповідь переговорної команди України щодо мирного процесу

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами.

Зеленський заслухав доповідь переговірників з боку України в Абу-Дабі

Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

Була доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами. Хлопці детально поінформували про те, як розвивались розмови і що конкретно викликало найбільші емоції та найбільший конструктив. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату — дієві гарантії безпеки.

Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати.

Він обговорив з командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.