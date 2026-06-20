Женская сборная Украины по фехтованию на рапире завоевала "бронзу" ЧЕ-2026
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Женская сборная Украины по фехтованию на рапире завоевала "бронзу" ЧЕ-2026

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Источник:  Суспільне. Спорт

Женская сборная Украины по фехтованию на рапире завоевала бронзовые награды чемпионата Европы-2026, заняв третье место в командном турнире.

Главные тезисы

  • Украинская женская сборная по фехтованию на рапире завоевала бронзу на Чемпионате Европы-2026 в командном турнире.
  • Состав сборной включал в себя опытных спортсменок и новые лица, которые продемонстрировали отличные результаты в схватках.

Историческая "бронза" команды украинских фехтовальщиц: что известно

В командных соревнованиях "сине-желтые" были представлены четверкой в составе Дарьи Миронюк, Алины Полозюк, новой чемпионки личного турнира Ольги Сопит и Кристины Петровой.

Выступления на чемпионате Европы Украина начала с победы над Молдовой в 1/8 финала (45:31). В четвертьфинале "сине-желтые" одолели соперниц из Венгрии (45:39), а в борьбе за место в финале уступили действующим чемпионкам Европы Италии — 22:45.

Соперницами Украины в борьбе за бронзовые награды стали фехтовальщицы из Испании, которые в полуфинале уступили сборной Франции. В прошлом году Испания также попала в "бронзовый" финал, где победила Польшу.

В первых пяти столкновениях украинки не потерпели ни одного поражения — с четырьмя победами и ничьей повели 21:14. По две встречи выиграли Миронюк и Полозюк, тогда как Сопит свела в ничью поединок с Ариадной Такер (5:5).

Сопот также проиграла вторую свою схватку — 1:2 от Марии Тересы Диас. Сборная Украины на тот момент сохраняла отрыв в шесть уколов, который Полозюк увеличила до восьми пунктов победой над Такером.

В предпоследнем, восьмом поединке Мария Тереса Диас победила Дарию Миронюк 9:4 и сократила отставание от украинок до трех уколов. Но в последней схватке Сопит, несмотря на поражение со счетом 3:5, удалось удержать преимущество и завершить матч 37:36.

Сборная Украины на Евро-2026: результаты командной рапиры (женщины)

  • 1/8 финала: Молдова — 45:31 (Миронюк, Петрова, Полозюк, Сопит)

  • Четвертьфинал: Венгрия — 45:39 (Миронюк, Полозюк, Сопит)

  • Полуфинал: Италия — 22:45 (Миронюк, Полозюк, Петрова, Сопит)

  • За третье место: Испания — 37:36 (Миронюк, Сопит, Полозюк)

Украина впервые завоевала награды командной рапиры среди женщин на континентальном уровне. На шести предыдущих чемпионатах Европы — с 2017 года — "сине-желтые" в этом виде соревнований неизменно выбывали на стадии четвертьфинала.

Для сборной Украины это четвёртая награда на Евро-2026. И вторая — именно в команде, после "бронзы" украинской четверки шпажистов.

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