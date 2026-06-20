Жіноча збірна України з фехтування на рапірі виборола "бронзу" ЧЄ-2026

Жіноча збірна України з фехтування на рапірі виборола бронзові нагороди чемпіонату Європи-2026, посівши третє місце у командному турнірі.

Історична “бронза” команди українських фехтувальниць: що відомо

У командних змаганнях "синьо-жовті" були представлені четвіркою у складі Дарії Миронюк, Аліни Полозюк, нової чемпіонки особистого турніру Ольги Сопіт та Крістіни Петрової.

Виступи на чемпіонаті Європи Україна почала з перемоги над Молдовою в 1/8 фіналу (45:31). У чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали суперниць з Угорщини (45:39), а у боротьбі за місце у фіналі поступилися чинним чемпіонкам Європи Італії — 22:45.

Суперницями України в боротьбі за бронзові нагороди стали фехтувальниці з Іспанії, що у півфіналі поступилися збірній Франції. Торік Іспанія також потрапила до "бронзового" фіналу, де перемогла Польщу.

У перших п'яти сутичках українки не зазнали жодної поразки — з чотирма перемогами та нічиєю повели 21:14. По дві зустрічі виграли Миронюк та Полозюк, тоді як Сопіт звела до нічиєї поєдинок із Аріадною Такер (5:5). Поширити

Сопіт також програла другу свою сутичку — 1:2 від Марії Тереси Діас. Збірна України на той момент зберігала відрив у шість уколів, який Полозюк збільшила до восьми пунктів перемогою над Такер.

У передостанньому, восьмому поєдинку Марія Тереса Діас перемогла Дарію Миронюк 9:4 та скоротила відставання від українок до трьох уколів. Але в останній сутичці Сопіт, попри поразку з рахунком 3:5, вдалося втримати перевагу та завершити матч 37:36.

Збірна України на Євро-2026: результати командної рапіри (жінки)

1/8 фіналу: Молдова — 45:31 (Миронюк, Петрова, Полозюк, Сопіт)

Чвертьфінал: Угорщина — 45:39 (Миронюк, Полозюк, Сопіт)

Півфінал: Італія — 22:45 (Миронюк, Полозюк, Петрова, Сопіт)

За третє місце: Іспанія — 37:36 (Миронюк, Сопіт, Полозюк)

Україна вперше виборола нагороди командної рапіри серед жінок на континентальному рівні. На шести попередніх чемпіонатах Європи — з 2017 року — "синьо-жовті" у цьому виді змагань незмінно вибували на стадії чвертьфіналу.

Для збірної України це четверта нагорода на Євро-2026. І друга — саме в команді, після "бронзи" української четвірки шпажистів.