Жіноча збірна України з фехтування на рапірі виборола "бронзу" ЧЄ-2026

Жіноча збірна України з фехтування на рапірі виборола бронзові нагороди чемпіонату Європи-2026, посівши третє місце у командному турнірі.
Головні тези:
- Українська жіноча збірна з фехтування на рапірі виборола бронзові нагороди на ЧЄ-2026.
- Команда складалася з досвідчених спортсменок і нових облич: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт та Крістіна Петрова.
Історична “бронза” команди українських фехтувальниць: що відомо
У командних змаганнях "синьо-жовті" були представлені четвіркою у складі Дарії Миронюк, Аліни Полозюк, нової чемпіонки особистого турніру Ольги Сопіт та Крістіни Петрової.
Виступи на чемпіонаті Європи Україна почала з перемоги над Молдовою в 1/8 фіналу (45:31). У чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали суперниць з Угорщини (45:39), а у боротьбі за місце у фіналі поступилися чинним чемпіонкам Європи Італії — 22:45.
Суперницями України в боротьбі за бронзові нагороди стали фехтувальниці з Іспанії, що у півфіналі поступилися збірній Франції. Торік Іспанія також потрапила до "бронзового" фіналу, де перемогла Польщу.
Сопіт також програла другу свою сутичку — 1:2 від Марії Тереси Діас. Збірна України на той момент зберігала відрив у шість уколів, який Полозюк збільшила до восьми пунктів перемогою над Такер.
У передостанньому, восьмому поєдинку Марія Тереса Діас перемогла Дарію Миронюк 9:4 та скоротила відставання від українок до трьох уколів. Але в останній сутичці Сопіт, попри поразку з рахунком 3:5, вдалося втримати перевагу та завершити матч 37:36.
Збірна України на Євро-2026: результати командної рапіри (жінки)
1/8 фіналу: Молдова — 45:31 (Миронюк, Петрова, Полозюк, Сопіт)
Чвертьфінал: Угорщина — 45:39 (Миронюк, Полозюк, Сопіт)
Півфінал: Італія — 22:45 (Миронюк, Полозюк, Петрова, Сопіт)
За третє місце: Іспанія — 37:36 (Миронюк, Сопіт, Полозюк)
Україна вперше виборола нагороди командної рапіри серед жінок на континентальному рівні. На шести попередніх чемпіонатах Європи — з 2017 року — "синьо-жовті" у цьому виді змагань незмінно вибували на стадії чвертьфіналу.
Для збірної України це четверта нагорода на Євро-2026. І друга — саме в команді, після "бронзи" української четвірки шпажистів.
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