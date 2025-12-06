Жесткие меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать 7 декабря в Украине

Во всех регионах Украины в воскресенье, 7 декабря, графики потребления электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59, отключать от трех до четырех очередей.

Графики отключения света будут действовать 7 декабря до 4 очередей

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — отметили в Укрэнерго.

Для бытовых потребителей объем отключений составит от трех до четырех очередей.

Для промышленных потребителей ограничения будут действовать круглосуточно.

В Укрэнерго подчеркнули, что время и объем ограничений могут измениться. Актуальная информация будет отображаться на официальных страницах облэнерго в социальных сетях.