Жесткие меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать 7 декабря в Украине
Жесткие меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать 7 декабря в Украине

свет
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

Во всех регионах Украины в воскресенье, 7 декабря, графики потребления электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59, отключать от трех до четырех очередей.

Главные тезисы

  • 7 декабря в Украине вводятся жесткие меры ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак.
  • Графики отключения света будут действовать до четырех очередей для бытовых потребителей и круглосуточно для промышленных.
  • Актуальная информация о времени и объеме ограничений рекомендуется проверять на официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

Графики отключения света будут действовать 7 декабря до 4 очередей

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — отметили в Укрэнерго.

Для бытовых потребителей объем отключений составит от трех до четырех очередей.

Для промышленных потребителей ограничения будут действовать круглосуточно.

В Укрэнерго подчеркнули, что время и объем ограничений могут измениться. Актуальная информация будет отображаться на официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

