Жорсткі заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть 7 грудня в Україні

В усіх регіонах України у неділю, 7 грудня, графіки споживання електроенергії діятимуть із 00:00 до 23:59, відключатимуть від трьох до чотирьох черг.
Головні тези:
- 7 грудня в Україні вводяться жорсткі заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак.
- Графіки відключення світла діятимуть до чотирьох черг для побутових споживачів та цілодобово для промислових.
- Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому актуальну інформацію рекомендується перевіряти на офіційних сторінках обленерго у соціальних мережах.
Графіки відключення світла діятимуть 7 грудня до 4 черг
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, — зазначили в Укренерго.
Для побутових споживачів обсяг відключень становитиме від трьох до чотирьох черг.
В Укренерго наголосили, що час та обсяг обмежень можуть змінитися. Актуальна інформація з'являтиметься на офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.
