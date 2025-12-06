Жорсткі заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть 7 грудня в Україні

В усіх регіонах України у неділю, 7 грудня, графіки споживання електроенергії діятимуть із 00:00 до 23:59, відключатимуть від трьох до чотирьох черг.

Графіки відключення світла діятимуть 7 грудня до 4 черг

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, — зазначили в Укренерго.

Для побутових споживачів обсяг відключень становитиме від трьох до чотирьох черг.

Для промислових споживачів обмеження також діятимуть цілодобово. Поширити

В Укренерго наголосили, що час та обсяг обмежень можуть змінитися. Актуальна інформація з'являтиметься на офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.