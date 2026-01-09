"Жестокие бои в северных пригородах". ВСУ раскрыли особенности обороны Гуляйполя

Ситуация в Гуляйполе остается одной из самых сложных на фронте. В городе продолжаются бои, противник ежедневно теряет до 300 человек.
Главные тезисы
- Гуляйполе остается одной из самых сложных точек на фронте с интенсивными боевыми действиями и большой серой зоной.
- Войска Украины активно сдерживают армию РФ, пытаясь ограничить ее логистику и не дать врагу укрепить позиции.
- Противник применяет авиацию, тактику малых групп и продолжает активные штурмовые действия на направлениях в Гуляйполе и его окрестностях.
Гуляйполе почти разрушено и является большой "серой зоной"
Город Гуляйполе находит и остается одной из ключевых точек южного фронта. Оно расположено на направлении возможного движения российских войск в сторону Орехова и Запорожья, а также вблизи важных логистических маршрутов. Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал о ситуации в городе.
Такая же ситуация и с операциями Сил обороны: "когда производим поисково-ударные или штурмовые действия: проходим определенное расстояние, закрепляемся в каком-то объекте, пытаемся подвести группу закрепления. Но враг не дает нам закрепиться в определенных зданиях, улицах, кварталах".
Волошин отметил, что украинские штурмовые группы есть во всех частях города — так же как и российские.
Россияне заходят в северо-западную и юго-западную части города. Украинские силы работают во всех частях Гуляйполя, пытаясь обрезать вражескую логистику и не дать армии РФ подвести группы закрепления.
Кроме того, враг применяет авиацию — удары корректируемыми авиабомбами по Гуляйполю и окрестным населенным пунктам.
Российская армия, несмотря на огромные утраты, продолжает активные штурмовые деяния. По словам Волошина, ежедневно они там теряют около 250-300 человек.
За последний месяц года (декабрь 2025 — ред.) на юге всего противник потерял более 10 тысяч человек, и из них около 70% — именно на Гуляйполе.
Противник уже дважды менял состав сил и средств бригад и подразделений, штурмующих Гуляйполе. Для этого снимал подразделения по другим направлениям, чтобы провести закрепление.
Россияне пытаются зайти в центр города, но не могут там удержаться, поэтому обходят через близлежащие населенные пункты.
Кроме того, противник продолжает использовать тактику "малых групп", в частности пускает штурмовые группы по три-четыре человека, идущих с РЭБом, под прикрытием дронов и артиллерии.
Противник применяет тактику "малых групп", но волна за волной, чтобы не дать нам подтянуть пополнение и боеприпасы. Поэтому иногда приходится отходить с отдельных позиций.
Россияне также начали использовать в этом направлении термобарические гранаты, а именно их подразделения беспилотных систем.
