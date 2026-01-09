"Жестокие бои в северных пригородах". ВСУ раскрыли особенности обороны Гуляйполя

Ситуация в Гуляйполе остается одной из самых сложных на фронте. В городе продолжаются бои, противник ежедневно теряет до 300 человек.

Гуляйполе почти разрушено и является большой "серой зоной"

Город Гуляйполе находит и остается одной из ключевых точек южного фронта. Оно расположено на направлении возможного движения российских войск в сторону Орехова и Запорожья, а также вблизи важных логистических маршрутов. Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал о ситуации в городе.

В Гуляйполе большая серая зона, много разрушений и очень мало мест, где можно держать оборону. Поэтому там ведутся такие бои: например, штурмовая группа идет, проводит штурмовые действия, пытается пройти на определенное расстояние — и украинские военные ее уничтожают. Поделиться

Такая же ситуация и с операциями Сил обороны: "когда производим поисково-ударные или штурмовые действия: проходим определенное расстояние, закрепляемся в каком-то объекте, пытаемся подвести группу закрепления. Но враг не дает нам закрепиться в определенных зданиях, улицах, кварталах".

Волошин отметил, что украинские штурмовые группы есть во всех частях города — так же как и российские.

Россияне заходят в северо-западную и юго-западную части города. Украинские силы работают во всех частях Гуляйполя, пытаясь обрезать вражескую логистику и не дать армии РФ подвести группы закрепления.

Кроме того, противник действует не только в самом Гуляйполе — он пытается охватить город с севера и с юга. Продолжаются бои и за железнодорожную станцию Гуляйполе, расположенную на окраинах города. Так же жестокие бои идут на северных окрестностях — в населенных пунктах Зеленое и Варваровка. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

Каждый день мы фиксируем примерно 20–25 боевых столкновений в самом Гуляйполе и еще до десятка или двух десятков — в окрестностях, в этих населенных пунктах. 5 января было зафиксировано 64 боевых столкновения — больше, чем на Покровском направлении. Поделиться

Кроме того, враг применяет авиацию — удары корректируемыми авиабомбами по Гуляйполю и окрестным населенным пунктам.

Российская армия, несмотря на огромные утраты, продолжает активные штурмовые деяния. По словам Волошина, ежедневно они там теряют около 250-300 человек.

За последний месяц года (декабрь 2025 — ред.) на юге всего противник потерял более 10 тысяч человек, и из них около 70% — именно на Гуляйполе.

Противник уже дважды менял состав сил и средств бригад и подразделений, штурмующих Гуляйполе. Для этого снимал подразделения по другим направлениям, чтобы провести закрепление.

Бои продолжаются и в окрестностях, и в центре. Боевые столкновения могут занять 45-50 минут. Фактически — 25 боеприкосновений в день. Постоянно все гремит, стреляет: одни идут штурмовать, другие идут штурмовать. Работают дроны, артиллерия. Поделиться

Россияне пытаются зайти в центр города, но не могут там удержаться, поэтому обходят через близлежащие населенные пункты.

Кроме того, противник продолжает использовать тактику "малых групп", в частности пускает штурмовые группы по три-четыре человека, идущих с РЭБом, под прикрытием дронов и артиллерии.

Противник применяет тактику "малых групп", но волна за волной, чтобы не дать нам подтянуть пополнение и боеприпасы. Поэтому иногда приходится отходить с отдельных позиций.

Россияне также начали использовать в этом направлении термобарические гранаты, а именно их подразделения беспилотных систем.