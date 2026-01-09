"Жестокие бои в северных пригородах". ВСУ раскрыли особенности обороны Гуляйполя
Категория
Украина
Дата публикации

"Жестокие бои в северных пригородах". ВСУ раскрыли особенности обороны Гуляйполя

Гуляйполе
Читати українською
Источник:  РБК Украина

Ситуация в Гуляйполе остается одной из самых сложных на фронте. В городе продолжаются бои, противник ежедневно теряет до 300 человек.

Главные тезисы

  • Гуляйполе остается одной из самых сложных точек на фронте с интенсивными боевыми действиями и большой серой зоной.
  • Войска Украины активно сдерживают армию РФ, пытаясь ограничить ее логистику и не дать врагу укрепить позиции.
  • Противник применяет авиацию, тактику малых групп и продолжает активные штурмовые действия на направлениях в Гуляйполе и его окрестностях.

Гуляйполе почти разрушено и является большой "серой зоной"

Город Гуляйполе находит и остается одной из ключевых точек южного фронта. Оно расположено на направлении возможного движения российских войск в сторону Орехова и Запорожья, а также вблизи важных логистических маршрутов. Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал о ситуации в городе.

В Гуляйполе большая серая зона, много разрушений и очень мало мест, где можно держать оборону. Поэтому там ведутся такие бои: например, штурмовая группа идет, проводит штурмовые действия, пытается пройти на определенное расстояние — и украинские военные ее уничтожают.

Такая же ситуация и с операциями Сил обороны: "когда производим поисково-ударные или штурмовые действия: проходим определенное расстояние, закрепляемся в каком-то объекте, пытаемся подвести группу закрепления. Но враг не дает нам закрепиться в определенных зданиях, улицах, кварталах".

Волошин отметил, что украинские штурмовые группы есть во всех частях города — так же как и российские.

Россияне заходят в северо-западную и юго-западную части города. Украинские силы работают во всех частях Гуляйполя, пытаясь обрезать вражескую логистику и не дать армии РФ подвести группы закрепления.

Кроме того, противник действует не только в самом Гуляйполе — он пытается охватить город с севера и с юга. Продолжаются бои и за железнодорожную станцию Гуляйполе, расположенную на окраинах города. Так же жестокие бои идут на северных окрестностях — в населенных пунктах Зеленое и Варваровка.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

Каждый день мы фиксируем примерно 20–25 боевых столкновений в самом Гуляйполе и еще до десятка или двух десятков — в окрестностях, в этих населенных пунктах. 5 января было зафиксировано 64 боевых столкновения — больше, чем на Покровском направлении.

Кроме того, враг применяет авиацию — удары корректируемыми авиабомбами по Гуляйполю и окрестным населенным пунктам.

Российская армия, несмотря на огромные утраты, продолжает активные штурмовые деяния. По словам Волошина, ежедневно они там теряют около 250-300 человек.

За последний месяц года (декабрь 2025 — ред.) на юге всего противник потерял более 10 тысяч человек, и из них около 70% — именно на Гуляйполе.

Противник уже дважды менял состав сил и средств бригад и подразделений, штурмующих Гуляйполе. Для этого снимал подразделения по другим направлениям, чтобы провести закрепление.

Бои продолжаются и в окрестностях, и в центре. Боевые столкновения могут занять 45-50 минут. Фактически — 25 боеприкосновений в день. Постоянно все гремит, стреляет: одни идут штурмовать, другие идут штурмовать. Работают дроны, артиллерия.

Россияне пытаются зайти в центр города, но не могут там удержаться, поэтому обходят через близлежащие населенные пункты.

Кроме того, противник продолжает использовать тактику "малых групп", в частности пускает штурмовые группы по три-четыре человека, идущих с РЭБом, под прикрытием дронов и артиллерии.

Противник применяет тактику "малых групп", но волна за волной, чтобы не дать нам подтянуть пополнение и боеприпасы. Поэтому иногда приходится отходить с отдельных позиций.

Россияне также начали использовать в этом направлении термобарические гранаты, а именно их подразделения беспилотных систем.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ обстреляла из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области. Есть погибшие
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Гуляйполе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Гуляйполе — пострадала семья с детьми
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Гуляйполе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Гуляйполе. Армия РФ терпит колоссальные потери
Армия РФ проигрывает битву за Гуляйполе, однако не отступает

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?