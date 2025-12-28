Битва за Гуляйполе. Армия РФ терпит колоссальные потери

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин официально подтвердил, что в настоящее время российские захватчики делают все возможное для захвата Гуляйполя в Запорожской области. Армию РФ традиционно не беспокоит, что она теряет огромное количество личного состава в боях за город.

Армия РФ проигрывает битву за Гуляйполе, однако не отступает

По словам Владислава Волошина, сейчас самой сложной ситуация остается возле Гуляйполя и на Гуляйпольском направлении в целом.

Более того, возросло количество вражеских штурмов и на Александровском направлении.

Что касается непосредственно Гуляйполя, то там до сих пор не прекращаются ожесточенные бои.

Российские захватчики пытаются инфильтрироваться, однако Силы обороны Украины останавливают и уничтожают солдат РФ.

Что важно понимать, только в течение 27 декабря российские войска на этом участке фронта потеряли около 400 человек живой силы.