Битва за Гуляйполе. Армия РФ терпит колоссальные потери
Битва за Гуляйполе. Армия РФ терпит колоссальные потери

Армия РФ проигрывает битву за Гуляйполе, однако не отступает
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин официально подтвердил, что в настоящее время российские захватчики делают все возможное для захвата Гуляйполя в Запорожской области. Армию РФ традиционно не беспокоит, что она теряет огромное количество личного состава в боях за город.

  • В настоящее время российская армия придает большое значение захвату Гуляйполя.
  • Однако все попытки врага пока остаются безуспешными.

Армия РФ проигрывает битву за Гуляйполе, однако не отступает

По словам Владислава Волошина, сейчас самой сложной ситуация остается возле Гуляйполя и на Гуляйпольском направлении в целом.

Более того, возросло количество вражеских штурмов и на Александровском направлении.

Что касается непосредственно Гуляйполя, то там до сих пор не прекращаются ожесточенные бои.

Российские захватчики пытаются инфильтрироваться, однако Силы обороны Украины останавливают и уничтожают солдат РФ.

Что важно понимать, только в течение 27 декабря российские войска на этом участке фронта потеряли около 400 человек живой силы.

Это один из таких рекордных показателей их потерь, но, несмотря на это, противник и дальше проводит штурмовые действия, проводит попытки инфильтрации, пытается завезти в Гуляйполе свои группы закрепления, подтянуть резервы, и даже по некоторым другим направлениям, например с Вербового, снимают оттуда свои подразделения и пытаются завести в Гуляйполе, — рассказал Волошин.

