Битва за Гуляйполе. Армия РФ терпит колоссальные потери

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин официально подтвердил, что в настоящее время российские захватчики делают все возможное для захвата Гуляйполя в Запорожской области. Армию РФ традиционно не беспокоит, что она теряет огромное количество личного состава в боях за город.
Главные тезисы
- В настоящее время российская армия придает большое значение захвату Гуляйполя.
- Однако все попытки врага пока остаются безуспешными.
Армия РФ проигрывает битву за Гуляйполе, однако не отступает
По словам Владислава Волошина, сейчас самой сложной ситуация остается возле Гуляйполя и на Гуляйпольском направлении в целом.
Более того, возросло количество вражеских штурмов и на Александровском направлении.
Что касается непосредственно Гуляйполя, то там до сих пор не прекращаются ожесточенные бои.
Российские захватчики пытаются инфильтрироваться, однако Силы обороны Украины останавливают и уничтожают солдат РФ.
Что важно понимать, только в течение 27 декабря российские войска на этом участке фронта потеряли около 400 человек живой силы.
