Битва за Гуляйполе. Армія РФ зазнає колосальних втрат

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин офіційно підтвердив, що наразі російські загарбники роблять все можливе для захоплення Гуляйполя у Запорізькій області. Армію РФ традиційно не хвилює, що вона втрачає величезну кількість особового складу у боях за місто.

Армія РФ програє битву за Гуляйполе, однак не відступає

За словами Владислава Волошина, станом на сьогодні найскладнішою ситуація є біля Гуляйполя та на Гуляйпільському напрямку загалом.

Ба більше, зросла кількість ворожих штурмів і на Олександрівському напрямку.

Що стосується безпосередньо Гуляйполя, то там досі не вщухають запеклі бої.

Російські загарбники намагаються інфільтруватися, однак Сили оборони України зупиняють і знищують солдатів РФ.

Що важливо розуміти, лише протягом 27 грудня російські війська на цій ділянці фронту втратили майже 400 осіб живої сили.