Битва за Гуляйполе. Армія РФ зазнає колосальних втрат

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин офіційно підтвердив, що наразі російські загарбники роблять все можливе для захоплення Гуляйполя у Запорізькій області. Армію РФ традиційно не хвилює, що вона втрачає величезну кількість особового складу у боях за місто.
Головні тези:
- Наразі російська армія надає дуже велике значення захопленню Гуляйполя.
- Однак усі спроби ворога поки залишаються безуспішними.
Армія РФ програє битву за Гуляйполе, однак не відступає
За словами Владислава Волошина, станом на сьогодні найскладнішою ситуація є біля Гуляйполя та на Гуляйпільському напрямку загалом.
Ба більше, зросла кількість ворожих штурмів і на Олександрівському напрямку.
Що стосується безпосередньо Гуляйполя, то там досі не вщухають запеклі бої.
Російські загарбники намагаються інфільтруватися, однак Сили оборони України зупиняють і знищують солдатів РФ.
Що важливо розуміти, лише протягом 27 грудня російські війська на цій ділянці фронту втратили майже 400 осіб живої сили.
