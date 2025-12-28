Битва за Гуляйполе. Армія РФ зазнає колосальних втрат
Битва за Гуляйполе. Армія РФ зазнає колосальних втрат

Армія РФ програє битву за Гуляйполе, однак не відступає
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

 Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин офіційно підтвердив, що наразі російські загарбники роблять все можливе для захоплення Гуляйполя у Запорізькій області. Армію РФ традиційно не хвилює, що вона втрачає величезну кількість особового складу у боях за місто.

Головні тези:

  • Наразі російська армія надає дуже велике значення захопленню Гуляйполя.
  • Однак усі спроби ворога поки залишаються безуспішними.

За словами Владислава Волошина, станом на сьогодні найскладнішою ситуація є біля Гуляйполя та на Гуляйпільському напрямку загалом.

Ба більше, зросла кількість ворожих штурмів і на Олександрівському напрямку.

Що стосується безпосередньо Гуляйполя, то там досі не вщухають запеклі бої.

Російські загарбники намагаються інфільтруватися, однак Сили оборони України зупиняють і знищують солдатів РФ.

Що важливо розуміти, лише протягом 27 грудня російські війська на цій ділянці фронту втратили майже 400 осіб живої сили.

Це один з таких рекордних показників їхніх втрат, але, не зважаючи на це, противник і далі проводить штурмові дії, проводить спроби інфільтрації, намагається завезти в Гуляйполе свої групи закріплення, підтягнути резерви, і навіть з деяких інших напрямків, наприклад з Вербового, знімають звідти свої підрозділи і намагаються завести в Гуляйполе, щоб отримати певні позиції, — пояснив Владислав Волошин.

