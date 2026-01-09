"Жорстокі бої у північних передмістях". ЗСУ розкрили особливості оборони Гуляйполя
"Жорстокі бої у північних передмістях". ЗСУ розкрили особливості оборони Гуляйполя

Гуляйполе
Джерело:  РБК Україна

Ситуація в Гуляйполі залишається однією з найскладніших на фронті. У місті тривають бої, противник щодня втрачає до 300 осіб.

Головні тези:

  • Гуляйполе залишається однією з найскладніших точок на фронті з великою 'сірою зоною' та інтенсивними бойовими діями.
  • Українські сили оборони активно ведуть війну на всіх напрямках міста, стримуючи армію РФ та обмежуючи її логістику.
  • Противник застосовує авіацію та тактику “малих груп”, намагаючись підтримати ініціативу у боях.

Гуляйполе майже зруйноване і є великою "сірою зоною"

Місто Гуляйполе знаходить залишається однією з ключових точок південного фронту. Воно розташоване на напрямку можливого руху російських військ у бік Оріхова та Запоріжжя, а також поблизу важливих логістичних маршрутів. Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів про ситуацію в місті.

У Гуляйполі велика "сіра зона", багато руйнувань і дуже мало місць, де можна тримати оборону. Тому там тривають такі бої: наприклад, штурмова група йде, проводить штурмові дії, намагається пройти на певну відстань - і українські військові її знищують.

Така ж сама ситуація й з операціями Сил оборони: "коли проводимо пошуково-ударні чи штурмові дії: проходимо певну відстань, закріплюємося в якомусь об’єкті, намагаємося підвести групу закріплення. Але ворог не дає нам закріпитися в певних будівлях, вулицях, кварталах".

Волошин зазначив, що українські штурмові групи є в усіх частинах міста - так само як і російські.

Росіяни заходять до північно-західної і до південно-західної частин міста. Українські сили працюють у всіх частинах Гуляйполя, намагаючись обрізати ворожу логістику, і не дати армії РФ підвести групи закріплення.

Крім того, противник діє не лише в самому Гуляйполі - він намагається охопити місто з півночі та з півдня. Тривають бої й за залізничну станцію Гуляйполе, яка розташована на околицях міста. Так само жорстокі бої точаться на північних околицях- у населених пунктах Зелене та Варварівка.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

Щодня ми фіксуємо приблизно 20–25 бойових зіткнень у самому Гуляйполі і ще до десятка або двох десятків - на околицях, у цих населених пунктах. 5 січня було зафіксовано 64 бойові зіткнення - більше, ніж на Покровському напрямку.

Крім того, ворог застосовує авіацію - удари коригованими авіабомбами по Гуляйполю та навколишніх населених пунктах.

Російська армія, попри великі втрати, продовжує активні штурмові дії. За словами Волошина, щодня вони там втрачають приблизно 250-300 осіб.

За останній місяць року (грудень 2025 - ред.) на півдні загалом противник втратив понад 10 тисяч осіб, і з них близько 70% - саме на Гуляйполі.

Противник вже двічі змінював склад сил і засобів бригад та підрозділів, які штурмують Гуляйполе. Для цього знімав підрозділи з інших напрямків, аби провести закріплення.

Бої тривають і на околицях, і в центрі. Боєві зіткнення можуть тривати 45-50 хвилин. Фактично - 25 боєзіткнень за день. Постійно все гримить, стріляє: одні йдуть штурмувати, інші йдуть штурмувати. Працюють дрони, артилерія.

Росіяни намагаються зайти в середмістя, але не можуть там утриматися, тому обходять через прилеглі населені пункти.

Крім того, противник продовжує використовувати тактику "малих груп", зокрема пускає штурмові групи по три-чотири людини, які йдуть із РЕБом, під прикриттям дронів та артилерії.

Противник застосовує тактику "малих груп", але хвиля за хвилею, щоб не дати нам підтягнути поповнення і боєприпаси. Через це інколи доводиться відходити з окремих позицій.

Росіяни також почали використовувати на цьому напрямку термобаричні гранати, а саме їхні підрозділи безпілотних систем.

