ZEUS и HADES. Минобороны допустило новые дроны для использования в ВСУ
Категория
Технологии
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ZEUS и HADES. Минобороны допустило новые дроны для использования в ВСУ

Министерство обороны Украины
дрон
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Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию новые беспилотники ZEUS и HADES. Они маневренны, малоуязвимы к РЭБ и способны уничтожать вражескую технику на большой скорости.

Главные тезисы

  • Беспилотники ZEUS и HADES обладают высокой маневренностью и скоростью, что делает их эффективными в боевых условиях.
  • Усовершенствованная система управления дронами позволяет им успешно противостоять воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.
  • ZEUS и HADES способны поражать разнообразные цели, включая бронетехнику, полевые укрепления и вражескую живую силу.

Новые дроны ZEUS и HADES отправятся на фронт

5 января оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES украинского производства.

В министерстве объяснили, что данные дроны имеют сразу ряд преимуществ.

В частности:

  • маневровые FPV-коптеры этих комплексов имеют рамы разных размеров;

  • благодаря настройкам двигателей и усовершенствованной системе управления могут догонять и поражать технику врага, которая двигается на большой скорости;

  • могут поражать полевые укрепления, бронетехнику и живую силу врага;

  • малоуязвимы к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

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