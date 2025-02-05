ZEUS и HADES. Минобороны допустило новые дроны для использования в ВСУ

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию новые беспилотники ZEUS и HADES. Они маневренны, малоуязвимы к РЭБ и способны уничтожать вражескую технику на большой скорости.
Главные тезисы
- Беспилотники ZEUS и HADES обладают высокой маневренностью и скоростью, что делает их эффективными в боевых условиях.
- Усовершенствованная система управления дронами позволяет им успешно противостоять воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.
- ZEUS и HADES способны поражать разнообразные цели, включая бронетехнику, полевые укрепления и вражескую живую силу.
Новые дроны ZEUS и HADES отправятся на фронт
5 января оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES украинского производства.
В министерстве объяснили, что данные дроны имеют сразу ряд преимуществ.
В частности:
маневровые FPV-коптеры этих комплексов имеют рамы разных размеров;
благодаря настройкам двигателей и усовершенствованной системе управления могут догонять и поражать технику врага, которая двигается на большой скорости;
могут поражать полевые укрепления, бронетехнику и живую силу врага;
малоуязвимы к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-