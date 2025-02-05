ZEUS і HADES. Міноборони допустило нові дрони для використання в ЗСУ

Міноборони України кодифікувало і допустило до використання нові безпілотники ZEUS і HADES. Вони маневрові, маловразливі до РЕБ і здатні знищувати ворожу техніку на великій швидкості.
Головні тези:
- Міноборони України допустило до використання нові безпілотники ZEUS і HADES для Збройних сил.
- Дрони ZEUS і HADES мають високу маневровість і швидкість, що дозволяє їм успішно атакувати ворожу техніку.
- Завдяки удосконаленій системі керування, дрони можуть ефективно протистояти впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
- ZEUS і HADES можуть уражати різноманітні цілі, включаючи польові укріплення, бронетехніку та ворожу живу силу.
Нові дрони ZEUS і HADES відправляться на фронт
5 січня оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва.
У міністерстві пояснили, що дані дрони мають відразу ряд переваг.
Зокрема:
маневрові FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів;
завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості;
можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога;
маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
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