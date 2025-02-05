ZEUS і HADES. Міноборони допустило нові дрони для використання в ЗСУ
Категорія
Технології
Дата публікації

ZEUS і HADES. Міноборони допустило нові дрони для використання в ЗСУ

Міністерство оборони України
Дрон

Міноборони України кодифікувало і допустило до використання нові безпілотники ZEUS і HADES. Вони маневрові, маловразливі до РЕБ і здатні знищувати ворожу техніку на великій швидкості.

Головні тези:

  • Міноборони України допустило до використання нові безпілотники ZEUS і HADES для Збройних сил.
  • Дрони ZEUS і HADES мають високу маневровість і швидкість, що дозволяє їм успішно атакувати ворожу техніку.
  • Завдяки удосконаленій системі керування, дрони можуть ефективно протистояти впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
  • ZEUS і HADES можуть уражати різноманітні цілі, включаючи польові укріплення, бронетехніку та ворожу живу силу.

Нові дрони ZEUS і HADES відправляться на фронт

5 січня оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва.

У міністерстві пояснили, що дані дрони мають відразу ряд переваг.

Зокрема:

  • маневрові FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів;

  • завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості;

  • можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога;

  • маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

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