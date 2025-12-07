"Зима столетия" уже близко — к чему готовиться

Много европейских синоптиков пришли к выводу, что из-за ослабленного полярного вихря Германию и соседние страны может накрыть чрезвычайно холодная зима. Арктические похолодания могут накрыть регион, особенно после Рождества.
Главные тезисы
- Не все синоптики согласны с этим прогнозом.
- Существует риск поднятия полярного вихря посреди зимы.
Новая "зима столетия" — какой она будет
По словам экспертов, полярный вихрь этой зимой выглядит значительно слабее обычного.
Синоптики обращают внимание на то, что идентичная комбинация в 1978-1979 годах стала причиной начала "зимы столетия".
Именно она запомнилась людям невиданными вьюгами, затяжными морозами, а также транспортным коллапсом.
Согласно данным американского NOAA, ожидается температура выше нормы в среднем за месяц — но этот показатель существенно "подтягивают" ближайшие две недели.
Фактически это означает, что дальнейшее похолодание все еще вполне вероятно.
