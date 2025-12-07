"Зима столетия" уже близко — к чему готовиться

Много европейских синоптиков пришли к выводу, что из-за ослабленного полярного вихря Германию и соседние страны может накрыть чрезвычайно холодная зима. Арктические похолодания могут накрыть регион, особенно после Рождества.

Новая "зима столетия" — какой она будет

По словам экспертов, полярный вихрь этой зимой выглядит значительно слабее обычного.

Синоптики обращают внимание на то, что идентичная комбинация в 1978-1979 годах стала причиной начала "зимы столетия".

Именно она запомнилась людям невиданными вьюгами, затяжными морозами, а также транспортным коллапсом.

Рождество будет мягким, но дальше возможен резкий холод. Текущие модели погоды для периода вокруг Рождества показывают, скорее, мягкую погоду с отдельными холодными эпизодами. Европейский метеоцентр прогнозирует похолодание после праздников.

Согласно данным американского NOAA, ожидается температура выше нормы в среднем за месяц — но этот показатель существенно "подтягивают" ближайшие две недели.

Фактически это означает, что дальнейшее похолодание все еще вполне вероятно.