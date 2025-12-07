"Зима століття" уже близько — до чого готуватися
Категорія
Світ
Дата публікації

"Зима століття" уже близько — до чого готуватися

"Зима століття" - якою вона буде
Джерело:  Euronews

Багато європейських синоптиків дійшли висновку, що через ослаблений полярний вихор Німеччину та сусідні країни може накрити надзвичайно холодна зима. Арктичні похолодання можуть накрити регіон, особливо після Різдва.

Головні тези:

  • Не всі синоптики згодні з цим прогнозом.
  • Існує ризик збурення полярного вихору в середині зими.

Нова "зима століття" — якою вона буде

За словами експертів, полярний вихор цієї зими виглядає значно слабшим, ніж зазвичай.

Синоптики звертають увагу на те, що ідентична комбінація в 1978–1979 роках стала причиною початку "зими століття".

Саме вона запам'яталася людям небачиними хуртовинами, затяжними морозами, а також транспортним колапсом.

Різдво буде м’яким, але далі — можливий різкий холод. Поточні моделі погоди для періоду навколо Різдва показують радше м’яку погоду з окремими холодними епізодами. Європейський метеоцентр прогнозує похолодання після свят.

Згідно з даними американського NOAA, очікується вища за норму температура у середньому за місяць — але цей показник суттєво "підтягують" найближчі два тижні.

Фактично це означає, що подальше похолодання все ще цілком ймовірне.

Більшість моделей вказують на мінливий і досить м’який січень. Однак моделі EFFIS показують тенденцію до нижчих температур і меншої кількості опадів.

