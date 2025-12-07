"Зима століття" уже близько — до чого готуватися

Багато європейських синоптиків дійшли висновку, що через ослаблений полярний вихор Німеччину та сусідні країни може накрити надзвичайно холодна зима. Арктичні похолодання можуть накрити регіон, особливо після Різдва.

Нова "зима століття" — якою вона буде

За словами експертів, полярний вихор цієї зими виглядає значно слабшим, ніж зазвичай.

Синоптики звертають увагу на те, що ідентична комбінація в 1978–1979 роках стала причиною початку "зими століття".

Саме вона запам'яталася людям небачиними хуртовинами, затяжними морозами, а також транспортним колапсом.

Різдво буде м’яким, але далі — можливий різкий холод. Поточні моделі погоди для періоду навколо Різдва показують радше м’яку погоду з окремими холодними епізодами. Європейський метеоцентр прогнозує похолодання після свят. Поширити

Згідно з даними американського NOAA, очікується вища за норму температура у середньому за місяць — але цей показник суттєво "підтягують" найближчі два тижні.

Фактично це означає, що подальше похолодання все ще цілком ймовірне.