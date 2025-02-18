Зинченко может покинуть "Арсенал" — известна причина
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Спорт
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Зинченко может покинуть "Арсенал" — известна причина

Зинченко
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Источник:  online.ua

Известный украинский футболист Александр Зинчекно может покинуть английский клуб "Арсенал" ради более выгодного предложения. Как удалось узнать журналистам, им заинтересовался "Атлетико".

Главные тезисы

  • За Александра Зинченко готовы дать 20 миллионов евро.
  • Transfermarkt оценивает стоимость украинского футболиста в 30 миллионов евро.

Зинченко может присоединиться к "Атлетико"

Как утверждает издание "Estoesatleti" , на украинского футболиста нацелился топовый испанский клуб.

Журналисты заявили, что речь идет об "Атлетико". Согласно последним данным, он нацелен выложить за Александра Зинченко 20 миллионов евро.

Кроме того, указано, что фактический переход мог завершиться еще этой зимой, однако возникли определенные проблемы.

Интерес к Александру Зинченко мадридский "Атлетико" во время январских трансферов. Однако обстоятельства не позволили клубу закрыть сделку.

Фото: facebook.com/Arsenal

Несмотря на это, как отмечают журналисты, "матрасники" не потеряли интерес к украинскому футболисту и попытаются повторить попытку летом.

Там готовы удовлетворить финансовые требования Арсенала и заплатить 20 миллионов евро.

Что важно понимать, портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра Зинченко в 30 миллионов евро.

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