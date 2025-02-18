Зінченко може залишити "Арсенал" — відома причина

Відомий український футболіст Олександр Зінчекно може покинути англійський клуб "Арсенал" заради більш вигідною пропозиції. Як вдалося дізнатися журналістам, наразі ним зацікавився "Атлетіко".

Зінченко може приєднатися до "Атлетіко"

Як стверджує видання Еstoesatleti, на українського футболіста націлився топовий іспанський клуб.

Журналісти наголошують, що мовиться про "Атлетіко". Згідно з останніми даними, він налаштований викласти за Олександра Зінченка 20 мільйонів євро.

Окрім того, вказано, що фактичний перехід міг завершитися ще цієї зими, однак виникли певні проблеми..

Інтерес до Олександра Зінченка мадридський "Атлетіко" під час січневих трансферів. Однак обставини не дозволили клубу закрити угоду. Поширити

Фото: facebook.com/Arsenal

Попри це, як зазначають журналісти ,"матрацники" не втратили інтерес до українського футболіста і спробують повторити спробу влітку.

Там готові задовольнити фінансові вимоги "Арсенала" та заплатити 20 мільйонів євро.